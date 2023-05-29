港元定存2023｜港元定期存款利率比較 滙豐渣打中銀穩企3.4厘　1間有4.18厘全城最高【5月29日更新】

港元定存2023｜定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報，回報雖然不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息定存吸引新客戶。 聯儲局在5月4日宣布加息0.25厘後，部分銀行息率出現改動，其中華僑永亨為全城最高，指定客戶定存12倨月享4.18厘；富邦銀行則上調3至12倨月定存至3.9厘；而三大行12個月息率均仍為3.4厘。此外，需注意最終條款，以各家銀行公布為準。 【5月29日更新】更新工銀亞洲、大新及華僑永亨利率

甚麼是定期存款？ 定期存款是指存款人在銀行中存放一定金額的現金，並約定一段固定的時間後才能取回本金和利息。存款期限通常從7天到60個月不等，存款期限越長，利率也越高。然而，定期存款的彈性較低，如果存款人在存款期限到之前提取存款，將無法獲得利息，還需支付手續費。 金管局核准了虛擬銀行牌照，許多虛擬銀行為爭取更多的存款市場份額，推出比傳統銀行更具競爭力的定期存款優惠。如果您想要開立定期存款帳戶，建議先做好比較。儘管虛擬銀行沒有實體分行，但存款保障仍與傳統銀行一樣，每位客戶的存款保障上限為50萬港元。此外，部分虛擬銀行提供無手續費和罰息的提前提取定期存款的選項，因此進行定存時，風險亦相對較低。 為甚麼要做定期存款？ 定期存款是一種投資方式，可以讓存款人在一段固定的時間內將資金存入銀行，以獲得較高的利息回報。去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，可以幫助人們將資金分配到不同的投資類型中，以達到適當的風險和回報平衡。

各大銀行港元定期存款利率比較 近期，許多銀行提供高息短期定存，以吸引用戶將資金存入銀行。下表列出了一些存款期較短且利率高的港幣定期存款，需要注意的是，此類定期存款可能有特定的要求，每種優惠的存款期限和存款上限也不同。am730團隊已整理出各大銀行最新的港元定期存款利率，供大家參考。 各大銀行最高定存優惠利率（厘） 銀行 3個月 6個月 12個月 渣打 0.635 3.2 3.4 滙豐 3.1 3.2 3.4 中銀香港 3.1 3.2 3.4 富邦銀行 3.9 3.9 3.9 招商永隆 3.05 3.55 3.4 工銀亞洲 3.7 3.7 3.7 大新銀行 3.7 3.1 3.1 大眾銀行 3.4 3.4 3.4 星展銀行 3.7 3.7 3.6 華僑永亨



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