港元定期存款利率2024｜定期存款為一種投資方式，讓存款人於一段固定時間內，將資金存入銀行，以獲取較高利息回報。港元定存回報，儘管不及股票市場高，但勝在風險較低，最近不少銀行都以高息的港元定期存款吸引新客戶，香港哪間銀行定期存款利息高？《am730》列出香港各銀行港元定期存款利率比較。 【10月25日更新】更新富邦銀行、工銀亞洲、大新銀行、大眾銀行、東亞銀行、上海商業銀行、建行亞洲定期存款資訊

工銀亞洲 定期存款利率｜ 3個月港元定存最高6厘 工銀亞洲最新公布，現時該行理財金客戶以300萬元以上，開立3、6及12個月定存分別為3.55厘、3.15厘、2.95厘。而1個月至2個月存期，則分別上調到2.9厘至3.1厘不等。 此外，工銀亞洲全新客戶在手機開立定存，3個月最高6厘，起存額1,000元至10萬元，上限10萬元。最新優惠期延長至今年10月31日，適用於e開戶定期優惠的全新客戶，以新資金透過手機apps開立綜合戶口及理財e時代。 詳情：工銀亞洲 大新銀行 定期存款利率｜開VIP戶口 享4% 大新銀行表示，該行一般客戶的3個月及6個月期息率分別為3.6厘及3厘。VIP客戶的3個月港元定存息率分別為3.9厘，6個月期則為3.3厘。起存額均要求100萬元或以上。 而全新VIP客戶的3個月及6個月期息率則分別為4厘及3.5厘，起存額10萬至50萬元，但每位合資格客戶只可享此優惠一次。條款受細則約束。而年利率優惠亦以分行開立定期存款時作準。 詳情：大新銀行 兒童戶口｜10間銀行開戶要求/費用/優惠一覽

花旗銀行 定期存款利率 ｜ 新資金3個月最高享3.3厘 花旗銀行宣布，由即日起至10月31日，花旗私人客戶業務之新客戶，需開立投資戶口並持有或轉入投資產品等值1萬美元或78000元港幣，3個月可享優惠3.3厘定存利率。存款額為5萬至800萬。 詳情：花旗銀行 創興銀行 定期存款利率 ｜ 全新客戶最高享3.55厘 創興銀行指，該行全新客戶以經手機Apps「遙距開戶」 成功開戶後，並透過手機Apps/網上理財以新資金開立定期，3個月為3.35%；6個月為2.85%；12個月為2%。定存額由50萬以上至5,000萬以下。 開立首筆3個月定期存款可享「雲利率」+0.2%特優年利率，3個月可享3.55%，推廣期至12月31日。 詳情：創興銀行 南洋商業銀行 定期存款利率 ｜3個月享3.6厘 南洋商業銀行表示，客戶經網上開立「賞加息高息」計劃，開立100萬港元以上定期，3個月可享3.6厘、6個月享3.1厘、9個月亦享2.6厘、12個月享2.6厘。更多詳情請向南洋商業銀行查詢。 詳情：南洋商業銀行 長者銀行開戶｜滙豐/中銀/恒生等銀行開戶優惠比較 一文看清開戶教學

上海商業銀行 定期存款利率 ｜3個月定期享3.43厘 上海商業銀行提供個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠，客戶於推廣期內透過個人網上銀行或流動銀行辦理港元開立3、6、12個月港元定期，可享優惠年利率3.43%、3.13%、2.48%。優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：上海商業銀行 建行亞洲 定期存款利率 ｜3個月3.65厘 建行亞洲表示，現時該行貴賓理財客戶，透過分行辦理，以100萬港元新/舊資金開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3.65%、3.05%、2.8%。 若資金多於1萬或9.99萬以下，開立3、6、12個月港元定期，可分別享優惠年利率3%、2.45%、2.8%。 優惠須受有關條款及細則約束，詳情請參閱該行網站。 詳情：建行亞洲 華僑銀行 定期存款利率｜ 港元 定存3個月享3.4厘 華僑銀行指，現時為該行於宏富理財客戶，以10萬或以上港元開立定存，1個月則享0.875厘；3個月享3.5厘；6個月3.6厘；12個月享3厘。 若是普通個人客戶，存入50萬港元，並定存3、6、12個月，則可享3.4厘、3.5厘、2.88厘。以上年息只供參考，實際可能有別，詳情請參閱該行網站。 詳情：華僑銀行

港元定期存款｜常見問題 港元定期存款｜開立新戶口有何需要注意？ 部分銀行開立戶口，或對叙造定期存款優惠有不同要求，例如只限指定客戶、需為新客戶或存入新資金等，需注意各家銀行公布條款。詳情按此 港元定期存款｜如何定義新資金？ 「合資格新資金結餘」是指最新存款總結餘，每間銀行都有機會定義不同，需向銀行方面查詢。詳情按此 港元定期存款｜存款受金管局監管制度保障？ 本地銀行存款均受金管局監管，即享有「香港存款保障計劃」，用戶的存款可獲最高50萬元的存款保障，若銀行不幸倒閉，客户仍能獲得最多50萬的賠償金。詳情按此