港股市況｜恒指午後續跌逾百點　比亞迪領跌　啤酒股逆市揚（持續更新）

市場憂慮聯儲局或需繼續加息以壓抑通脹，美股和美債上周五應聲下挫。港股今日期指結算，恒指低開失守兩萬關，恒指低開189點或0.94%，報19,821點，跌穿250天線；科指低開1.2%，報3,962點，失守4,000點關。
【15:30 更新】
ATM股個別發展，阿里巴巴（9988）跌0.77%，美團（3690）升0.96%，騰訊（700）升0.05%。
恒生科指跌1.3%，報3,957點，並創去年12月20日低位。
內地股市低收，上證收報3,258點，跌9點，深成收市報11,701點，跌65點，滬深300指數收市報4,043點，跌17點，創業板收市報2,409點，跌19點。
【13:50 更新】
藍籌方面，滙控（005）跌1.84%；平保（2318）跌1.38%；建行（939）跌1.29%；比亞迪（1211）為表現最差藍籌，現挫4.66%。
啤酒股則逆市揚，潤啤 (291)漲2.37%；百威亞太（1876）升1.51%；青啤（168）走高3.3%；酒吧股海倫司（9869）亦升0.14%。
【12:20 更新】
恒指半日跌149點，報19,860點，成交額628億元。海底撈彈高13.5%， 比亞迪挫4.5%。
【10:10 更新】
海底撈（6862）料去年由虧轉盈賺逾13億人幣，現升17.6%，暫報22.65元。
友邦（1299）跌0.61%；阿里巴巴（9988）升0.38%；今日中電（002）、信義光能（968）和理想 （2015）等公布業績。