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財經
2023-05-30 15:33:00

港股市況｜恒指半日跌181點　4大內銀股偏軟（持續更新）

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港股

美股昨日假期休市，港股連跌四日微高開。恒指高開23點，報18,574點；國指高開17%，報6,268點；科指高開0.56%，報3,667點。

【15:30 更新】

港股現升15點，報18,566點；科指升1.24%，報3,692點。

部分內房股轉升，碧桂園（2007）升逾2%；雅居樂（3383） 升逾5%。

4大內銀偏軟，建行（939）跌0.8%；工行（1398）跌0.5%；中行（3988）跌0.6%；農行（1288）跌逾1%。

異動股，歌禮製藥（1672）挫逾16%，破底低見1.72元；

【13:25 更新】

港股現跌約152點，報18,398點；科指跌0.45%，報3,630點。

印尼最大的士營運商「Blue Bird」，稱新電動車採購中有8成來自比亞迪（1211），該股逆市造好，午後續升0.78%。

石四藥（2005） 公布，旗下注射用磷酸特地唑胺（200mg），已取得國家藥監局藥品生產註冊批件。該股現跌2.03%。

【12:25 更新】

恒指半日跌181點，報18,369點，成交491.8億元；科指跌0.7%，報3,621點。

美團（3690） 反彈乏力，跌2.41%；騰訊（700）跌1.02%；阿里（9988） 跌0.32%。

人幣貶穿7.1致內房捱沽，碧桂園（2007）跌3.4%；龍湖（960）跌4.59%，亦為表現最差藍籌；潤地（1109）跌2.83%。

港股市況持續更新。

【11:45 更新】

恒指最新跌約150點，低見18,384點；科指跌0.43%，報3,631點。

「蔚小理」踩油揚，小鵬汽車（9868）升0.98%；理想汽車（2015）升0.45%；蔚來（9866）升0.16%。

【10:15 更新】

恒指現跌155點，報18,530點；科指升0.32%，報3,659點。

藍籌股，滙豐（005）無升跌；中移動（941）升0.23%；友邦（1299）升0.13%；港交所（388）偏軟，跌0.9%；美團（3690）反彈乏力，現跌1.9%。

昨公布廣發證券擬收購惠理基金（806）約兩成股權，該股現升幅收窄至逾4%，今早曾高見2.67元。

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