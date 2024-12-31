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財經
2024-12-31 13:19:36

港股收市｜全年升逾3000點收報20059點　扭轉4年跌勢　一股飆逾120%冠籃籌

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恒指在2024年最後一個交易日，升18點，收報20,059點。(資料圖片)

恒指在2024年最後一個交易日，升18點，收報20,059點。(資料圖片)

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2024年港股最後一個交易日只得半日市，恒生指數低開38點後，反覆造好，收市升18點，收報20,059點，企穩2萬關；科指收市跌32點，報4,468點；國企指數7305點，升25點。總結全年，恒指升3,012點，升幅達17.67%，終止4年跌勢；科指全年升707點，升幅18.7%。

中央在9月中至10月初出動「組合拳」救市，刺激恒生指數短期內急升。(資料圖片)

中央在9月中至10月初出動「組合拳」救市，刺激恒生指數短期內急升。(資料圖片)

全年波幅8447點  單日成交6207億破紀錄

回顧港股今年的走勢，恒生指數從17,000點起步，於1月22日觸及全年低位14,794點。隨後數月，恒指在16,000至19,000點之間反覆上落。到9月中旬，中央推出「組合拳」救市，刺激恒指短期內急升逾4,000點。

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恒生指數在10月7日達到年高位23,241點，但在10月8日，恒指創下今年最大單日跌幅，最多跌2,336點，收市跌2,172點，當日大市成交金額達6,207億元，創下歷史新高。全年波幅則達8,447點。

在個別股票方面，全年升幅最大的藍籌股是小米(1810)，升幅逾120%，股價由15.6元飆升至34.5元；其次是攜程(9961)及美團(3609)；至於今年跌幅最大的藍籌是百威(1876)，全年跌近49%；科指則是蔚來(9866)，全年跌逾52%。

2024年單日最大升幅

  • 10月2日：收市升1310點，升幅6.2%

2024年單日最大跌幅

  • 10月8日：收市跌2172點，跌幅9.4%

2024年單日成交金額創新高

  • 10月8日：成交金額6,207億元

2024年升幅最大藍籌

  • 小米(1810)、攜程(9961)、美團(3690)

(以上數字僅作參考，股價隨時波動，請以實時公布為準，資料並非作投資買賣建議。)

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