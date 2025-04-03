港股收市｜「特關稅」震散出口股　阿里京東挫5%　申洲創科瀉逾一成(更新)

特朗普再取消中港小額包裹豁免關稅，阿里巴巴及京東半日急插。(資料圖片)

【16:50更新】 特朗普再度取消內地和香港小額包裹關稅豁免，出口股敏感股受壓，阿里巴巴(9988)和京東(9618)曾跌6%，收市跌5%，分別報123.5元和153.5元。

【12:25更新】 特朗普再度取消內地和香港小額包裹關稅豁免，在5月2日生效，阿里巴巴(9988)半日急跌5%或6.7元，京東(9618)亦跌近5%或7.9元，報154元。

內需股有支持，康師傅(322)升逾3%，報13元，是全日升幅最大藍籌。

特朗普中午起對進口汽車加25%關稅，比亞迪(1211)跌近2%；蔚來(9866)及零跑(9863)跌3%；小米(1810)連跌5日後反彈3%，報45.9元。

申洲國際(2313)跌14%，報53.1元，跌8.75元；創科實業(00669.HK)跌12%，報82.2元，是全日最弱的兩大藍籌。

另外，美國中午起向進口汽車加25%關稅，車股受壓，比亞迪(1211)跌8元或2%，報373.4元；蔚來(9866)、零跑(9863)及吉利(175)分別跌3%及逾2%；小米(1810)連跌5日後反彈1%，報45.15元。

出口股受壓，申洲國際(2313)跌近14%，報53.3元；創科實業(669)跌逾一成，報83.65元；比亞迪電子跌逾8%，報37.2元；是半日跌幅最大的3隻藍籌。

騰訊(700)跌近2%或9.2元，報494.8元，失守500元；滙豐(005)跌0.74%，報87.35元。

華潤置地(1109)半日升近3%，是半日表現最好的藍籌。

阿里京東跌逾3%及4% 小米再跌

【09:45更新】騰訊(700)初段跌逾1%，守失500元；美國再度取消內地和香港小額包裹豁免關稅政策，阿里巴巴(9988)目前跌逾3%，報125元，京東(9618)跌逾4%，報155.2元。