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財經
2025-04-03 17:00:00

港股收市｜「特關稅」震散出口股　阿里京東挫5%　申洲創科瀉逾一成(更新)

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特朗普再取消中港小額包裹豁免關稅，阿里巴巴及京東半日急插。(資料圖片)

特朗普再取消中港小額包裹豁免關稅，阿里巴巴及京東半日急插。(資料圖片)

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美國總統特朗普宣布徵收對等關稅，向所有貿易伙伴的輸美貨品一律徵收10%關稅，其中針對中國的對等關稅稅率達34%，力度大於市場預期。受特朗普新關稅措施影響，恒生指數今日(3日)裂口低開564點，報22,638點，再度失守23,000點，成交39.8億元，其後跌幅反覆收窄。恒指收市報22,849點，跌352點，大市成交增至2,895億元；國指報8,420點，跌111點；科指報5,313點，跌113點。

特朗普宣布對等關稅，當中對中國進口稅率為34%、對日本為24%、韓國為25%、對台灣為32%。(AP)

特朗普宣布對等關稅，當中對中國進口稅率為34%、對日本為24%、韓國為25%、對台灣為32%。(AP)

車股受壓   瑞聲跌近13%

【16:50更新】特朗普再度取消內地和香港小額包裹關稅豁免，出口股敏感股受壓，阿里巴巴(9988)和京東(9618)曾跌6%，收市跌5%，分別報123.5元和153.5元。

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申洲國際(2313)跌14%，報53.1元，跌8.75元；創科實業(00669.HK)跌12%，報82.2元，是全日最弱的兩大藍籌。

特朗普中午起對進口汽車加25%關稅，比亞迪(1211)跌近2%；蔚來(9866)及零跑(9863)跌3%；小米(1810)連跌5日後反彈3%，報45.9元。

蘋果(美：APPL)在美股收市後急跌近6%，瑞聲(2018)跌近13%，報41.3元；舜宇光學(2382)跌逾6%，報69.65元。

內需股有支持，康師傅(322)升逾3%，報13元，是全日升幅最大藍籌。

出口股受壓  申洲創科跌逾一成

【12:25更新】特朗普再度取消內地和香港小額包裹關稅豁免，在5月2日生效，阿里巴巴(9988)半日急跌5%或6.7元，京東(9618)亦跌近5%或7.9元，報154元。

另外，美國中午起向進口汽車加25%關稅，車股受壓，比亞迪(1211)跌8元或2%，報373.4元；蔚來(9866)、零跑(9863)及吉利(175)分別跌3%及逾2%；小米(1810)連跌5日後反彈1%，報45.15元。

出口股受壓，申洲國際(2313)跌近14%，報53.3元；創科實業(669)跌逾一成，報83.65元；比亞迪電子跌逾8%，報37.2元；是半日跌幅最大的3隻藍籌。

騰訊(700)跌近2%或9.2元，報494.8元，失守500元；滙豐(005)跌0.74%，報87.35元。

華潤置地(1109)半日升近3%，是半日表現最好的藍籌。

阿里京東跌逾3%及4%   小米再跌

【09:45更新】騰訊(700)初段跌逾1%，守失500元；美國再度取消內地和香港小額包裹豁免關稅政策，阿里巴巴(9988)目前跌逾3%，報125元，京東(9618)跌逾4%，報155.2元。

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美國在本港時間中午起向進口汽車加25%關稅，小米再跌0.2元或0.45%，報44.3元；比亞迪(1211)跌1.7%或6.4元，報375元。

中芯國際(981)逆市升近4%或1.7元，報46.4元，是目前表現最好的藍籌；申洲國際(2313)跌14%，報53元，是表現最差的藍籌。

老鋪黃金(6181)逆市升50元或6.26%，重上800元，報842元。

滙豐(005)跌0.8%或0.7元，報87.35元；友邦(1299)跌0.1元，報60.15元。

(以上資料僅作參考，股價請以實時公布為準，本文並非作投資或買賣建議。)

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