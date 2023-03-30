港股攻略｜內地私募基金需求增受惠股

近年國企混改成為內地企業發展重要方向之一，國企混改的全稱是國企混合所有制改革，即國有資本和非國有資本共同為同一企業的建立做出了貢獻，既可以是非國有資本進入國有企業；或是在非國有企業中引入國有資本；又或是國有及非國有資本共同成立新企業。作為國企混改標桿企業的首程控股 (0697.HK)以中國房地產信託基金 (C-REITs) 為核心，逐步打通了一、二級市場聯動的閉環運作全鏈條，實現「資產運營+資產融通」的自迴圈發展新格局。

港股攻略｜4月港股偏淡 失此位要忍痛離場

去年引入兩大戰略股東

於2022年，首程控股持續提升資產融通能力，成果見於引入北京國管和陽光保險兩大戰略股東；亦實現資產的資本化和再投資，推動中國基礎設施不動產的良性環循，並提供了從發展基金投資經營－公募REITs諮詢－公募REITs戰略配售投資的全生態鏈服務，協助超過20位客戶籌備公募REITs的發行，緩解企業在資產建設、培育階段的資金壓力，助力實體企業提升能級，為資產原始權益人提供更深層次的融通服務。

收入盈利同創歷史新高

公司發佈的2022全年業績，收入和盈利同創歷史新高，截至2022年12月底，收入約16.00億港元，增長34%；毛利約10.64億元，增長95%；毛利率更超過66%，較2021年不足46%，大幅提升超過20個百分點。而去年毛利率也是歷史新高，筆者留意是得益於資產融通收入的大幅增長，以及團隊著力提升內部運營效率產生控制銷售成本的優良果效使然，去年約5.35億元，較2021年約6.48億元減少超過17%。另想指出盈利能力優秀的企業，毛利率能保持在50%或以上。

港股攻略｜英偉達特製芯片輸華 吼三家自動駕駛概念股

宣派特別股息

集團的經營溢利增長超過137%至約13.46億元；另見業績公告列出2021年稅前盈利錄得大幅虧損，為一次性的投資減值虧損撥備達16.15億元所致，扣除後的經整調稅前盈利約6.26億元，超過6.00億元本已是集團有記錄以來的高水平，去年的稅前盈利進一步擴大至超過11.83億元，較6.26億元增長逾89%。相信管理層2022年宣派特別股息2億港元的安排，是想與股東分享成果。

再者，集團宣派股息於2021和2022財政年度均超過0.12港元，反映現價於2元或以下，股息率不少於6厘，是具備中長線投資價值的證明。集團於2022年宣派特別股息，全年共派息9億元，相信未來業績進一步造好，管理層又會派發特別股息回饋股東。隨著基礎設施公募REITs持續「上新」擴容，公募REITs領域試點範圍擴大、稅收優惠等利好政策頻出，未來發展為萬億市場可期。筆者預期首程控股將進一步完善REITs全產業鏈模式，擴充資產管理規模和類別，除了是中國基礎設施不動產投資信託基金的引導者，也將扮演該產業改進者的重要角色。

作者：聶振邦

港股攻略｜一隻有力重返高位的旅遊平台港股

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

原文刊登於 HK MoneyClub