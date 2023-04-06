港股攻略｜息口或見頂 可吼三家績優增息港股

聯儲局主席鮑威爾指，今年不會加息，但市場相信在金融業危機下聯儲局再加息幅度有限，預期美國本輪加息周期快將結束，同時也是高息股的進場時機。電訊盈科（0008.HK）、太古A（0019.HK）及長江基建（1038.HK）日前公佈業績，三者盈利上升兼增加分派，且預測股息率同在5厘以上水平，值得投資者留意。
1.長江基建
長建2022年純利按年升3%至77.48億元，每股賺3.08元，派每股末期息1.83元，按年增加0.02元，計及中期息每股0.7元，全年共派息2.53元按年升1.2%。以3月23日收市價42.25元計，股息率 6厘，較3月聯儲局點陣圖預期年底利率5.1厘高近1厘。
長建去年盈利及派息均有增長，而由於公司業務分散世界各地，且以能源、交通及水務等基建為主，具備公用股穩健的特質，因此盈利和派息前景亦能在經濟下行周期保持穩定。以業務所在地貨幣計算，去年長建來自英國基建業務溢利貢獻按年升29%至30.69億元，澳洲業務溢利貢獻升4%至19.76億元。歐洲大陸業務溢利貢獻跌4%至6.64億元，香港及中國內地 業務溢利貢獻減少43%至1.83億元，加拿大業務溢利貢獻增30%至6.17億元。核心地區英國、澳洲的盈利貢獻均有增長。
值得留意是，長建自2000年以來每年均能增加分派，足見其抵禦經濟周期的能力。彭博綜合券商預測，長建今年每股盈利可按年升12%，明年及2025年升7%及1.1%；期內股息率將介乎6.1厘至6.2厘。長建截至去年底持有現金180億元，負債淨額對總資本淨額比率為7%，手頭資金足以支付未來分派。
2.太古A
太古A 2022年多賺25%至41.95億元，折合每股多賺4%至2.81元，太古增加第二次中期股息15.6%，全年派息則增加15%至3元，按3月23日收市價60.2元計，股息率為5厘。
投資者要留意，由於2022年由於國泰航空（0293.HK）的虧損增加，以及港機及太古可口可樂的溢利下跌的緣故，太古A基本溢利實際按年減少10%至47.5億元。不過，這些2022年倒退的業務，在2023年料有強勁反彈，當中中國和香港兩地先後解除防疫限制，公司和市場都憧憬會出現「報復式消費和出遊」，有利國泰和可口可樂業務的恢復，連帶內地的零售物業投資收入和酒店業務也有望大幅回升。
此外，太古去年8月宣布斥資最多40億元回購，3月業績會上太古表示，在5月舉行的股東周年大會錢，可動用14億元作回購股份。有關回購可望為股價提供支持。
彭博綜合券商預測，太古A今年每股盈利可按年大升1.2倍，2024及25年則分別升16.8%及20.5%，而期內預測股息率介乎5.1至6.1厘。鑒於自2000年以來一直均有分派，因此太古A是相當穩健的收息股。
3.電訊盈科
三者中，電訊盈科（0008）並不算績優股，因2022年純利按年大跌85%至1.58億元，但其實集團期內綜合收益按年升2%至360.7億元，綜合EBITDA按年升6%至123.9億元，更重要是電盈派末期每股28.48仙，按年增2.85%，全年合共派息38.04仙，按年多派2.7%，3月23日收市價3.95元計，股息率9.6厘。
電盈90.8%營業額來自香港電訊（6823.hk），基於該業務收入穩健，因此電盈亦能逐年增加派息。電盈餘下9%營業額來自媒體業務，也是公司業績的一大亮點，其中旗艦業務Viu的收益按年上升45%，帶動OTT業務收益36升%至20.12億元；受惠於藝人管理及音樂出版收益帶動，免費電視及相關業務收益升14%至9.1億元。值得留意是期內OTT業務是首次錄得EBITDA正數，達1.78億元；而免費電視及相關業務EBITDA亦按年升3%至9700萬元。
過去拖後腿的媒體業務帶來利潤貢獻，在東南亞逐漸站穩領導地位下，加上自家打造的明星團體人氣維持高企而有潛力成為新增長動力。彭博綜合預測，電盈今年每股少賺53%，但派息仍會增長，股息率升至9.8厘，而2024年每股盈利預測將大升7倍，2025年再升7成，期間預測股息率由10.2厘升至10.6厘。因此，在收息組合中值得加入此股。
作者：Carlos Hie
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