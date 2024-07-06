港股美股失勢？外國人持日股比例達31.8%　創1970年度新高

東京證券交易所（東交所）連同其餘日本4間證券交易所，日前公布2023年度股東分布情況調查結果。按金額計算，外國人持有的日本股票比例為31.8%，創下有可比數據的1970年度以來的新高，而2022年度則為30.1%。

據該報告顯示，外國投資者的日本股票淨買入額，錄得7.6906萬億日圓，是10年前、2013年度錄得的9.5387萬億日圓以來的最高水準。當中，外國人持有比例增加較多的行業股份為海運行業，增加4.9個百分點，其次為製藥業，增加4.3個百分點，以及包含遊戲公司在內的「其他産品」，增加4.1個百分點。

企業法人的持股比例則為19.3%，較2022年度下降0.3個百分點，創下歷史新低。調查指，因為企業經營紀律鬆懈，加上資本效率惡化，交易夥伴或同一集團間的交叉持股不斷拋售而産生影響。

散戶持有金額創歷史新高

至於日本個人散戶的持有比例同樣下降，跌0.7個百分點至16.9%。不過，散戶的持有金額增長30%至170.4893萬億日圓，連續兩年創歷史新高。

調查分析為何會得出此結果，因東證於2023年3月時，要求上市企業經營要關注資本成本，令進行改革的日本企業越來越多。加上匯率帶動，外國投資者看好日股上漲空間，從而支撐股價上漲，連中國內地經濟放緩，令資金流向日本，而且海外投資者對日本股市的積極態度可能還會持續。