滙豐信用卡上半年海外消費總額於按年增雙位數，「Travel Guru」降入會門檻。

滙豐信用卡公布，上半年海外消費總額按年錄得雙位數字增長，而每日平均於海外消費的客戶數目亦增加超過20%。至於獎賞計劃方面，「Reward+」應用程式下載的人數突破180萬，按年增加近20萬，上半年度滙豐該程式活躍率按年升逾20%、透過該程式兌換「獎賞錢」的有關交易數按年升逾30%。
滙豐信用卡首季旅遊消費按年升逾三成 內地消費客戶數增逾兩倍｜銀行動態
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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，過去一年，滙豐信用卡客戶的旅遊相關消費，包括海外消費持續上升。旗下的「Travel Guru」會員計劃空前成功，推出未滿一年已擁有超過26萬登記會員，其中四成是「千禧世代」用戶。會員海外簽賬比非會員更多達接近60%，於旅遊相關方面的消費包括預訂機票和經旅遊代理代訂機票或酒店，亦比非會員多近30%。
「Travel Guru」降入會門檻
此外，滙豐信用卡旗下旅遊奬賞會員計劃「Travel Guru」推出一周年，9月起將重新開放予持卡人登記入會，升級所需的預訂機票或酒店的單一簽賬額門檻更會降低接近一半。Travel Guru會員於海外實體店簽賬及成功申請簽賬分期可享手續費回贈，相等於免息免手續費將旅遊消費分期付款。