滙豐信用卡上半年海外消費總額於按年增雙位數，「Travel Guru」降入會門檻。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務無抵押貸款及卡類業務主管周燦賢表示，過去一年，滙豐信用卡客戶的旅遊相關消費，包括海外消費持續上升。旗下的「Travel Guru」會員計劃空前成功，推出未滿一年已擁有超過26萬登記會員，其中四成是「千禧世代」用戶。會員海外簽賬比非會員更多達接近60%，於旅遊相關方面的消費包括預訂機票和經旅遊代理代訂機票或酒店，亦比非會員多近30%。

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