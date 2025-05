要AI晶片 坦克船 非 T恤 襪子

特朗普在新澤西州登上空軍一號前對記者說,美國不想生產運動鞋和T恤,美國想生產軍事裝備,「我們想做大事,我們想用電腦做人工智能(We want to make big things, We want to do the AI thing with computers)。」