結業潮｜素食自助餐「無肉食」將軍澳店9.22關閉　店主：捱過疫情卻敵不過通關

本港經濟疲弱下，結業潮持續。新派素食自助餐店「無肉食」在社交平台Facebook上宣布，該店的將軍澳分店將在9月22日關閉，店主更稱「捱過了疫情卻敵不過通關」。 店主：捱過疫情卻敵不過通關 「無肉食」的店主在Facebook上撰寫長文道，將軍澳分店於疫情時候開業，於經濟「復常」終結。他指，當年發現將軍澳區附近很少素食選擇，決定在充滿挑戰的環境下，疫流而上開設將軍澳分店為區內居民服務，希望大家多一個素食選擇。剛開張的時候反應不俗，但因疫情反覆，日子相當難過，但多謝有熟客支持仍捱過去。

「無肉食」店主：晚市只有2、3成客人 店主又表示，「可惜好景不常，和很多店舖一樣，捱過了疫情卻敵不過通關，意想不到的經濟狀態轉變；客人流量少了、客人的消費模式轉變了、客人一家移民了。在各種因素和大環境影響下，生意額下跌，晚市有些時候更只有2、3成客人；但人工、食材、租金成本都節節上升。」

他又強調，關閉最大原因是因分店經營不善，不能迅速反應突如其來的市場變化，所以在看不到前景下，決定縮減餐廳規模，進行內部調整，未來會改變經營策略和發展其他有關素食的業務，希望品牌能延續下去。 「無肉食」將軍澳分店在9月22日關閉後，在本港仍有3間分店，分別位於中環嘉咸街、荃灣如心廣場、旺角洗衣街。 香港素食市場需求仍然上升 至於本港素食市場需求仍然上升，據亞洲素食展的一項調查指出，訪問的2,300位15歲或以上市民中，總素食者佔75%，較上年增長14%，當中近半數受訪者為彈性素食者，比往年多10%。同時，雜食者較2023年下降14%，共佔25%。