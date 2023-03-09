美國加息｜鮑威爾：聯儲局暫未就加息步伐作決定　續觀望多項數據

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）連續第二日出席國會聽證會，他周三（8日）於聽證會上強調，聯儲局現時暫未就未來加息步伐作出任何決定，重申評估利率政策時，要觀望更多數據報告。
需觀望多項數據
鮑威爾稱，聯儲局在利率政策上沒有設定過既定路線，政策行動將受到經濟數據以及對未來經濟前景展望的指引，包括職位空缺、消費物價指數（CPI）、生產物價指數（PPI）和就業報告數據等，均屬觀察的目標。
他表示，依照今年以來經濟數據顯示，利率頂峰將高於預期，故並不認為此前利率長期低企的情況會持續下去，又指出聯儲局仍把長期通脹目標設定於2%。
首日聽證會卻表示或將加快加息步伐
前天（7日）日前出席國會會議時表示，儘管通脹有緩和，惟政策發揮全面影響仍需要一段時間，會根據即將發布的所有數據，以及對經濟增長及通脹前景的影響，若有必要，聯儲局會加快加息的步伐。
美元指數創新高
美元指數一度升至105.88，升幅0.2%，創逾3個月新高，其後稍見回落至105.64。對利率反應最敏感的美國兩年期債息突破5厘並連升3日，創近16年新高，高見5.084厘，升7.3個基點。10年期債息一度高見4.011厘，升3.6個基點，尾市持續於4厘爭持。30年期債息高見3.911厘。
較早前，巿場多數人預料聯儲局本月或加息半厘，較早前預期的4分1厘要高。