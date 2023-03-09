美國加息｜鮑威爾：聯儲局暫未就加息步伐作決定　續觀望多項數據

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）連續第二日出席國會聽證會，他周三（8日）於聽證會上強調，聯儲局現時暫未就未來加息步伐作出任何決定，重申評估利率政策時，要觀望更多數據報告。

需觀望多項數據

鮑威爾稱，聯儲局在利率政策上沒有設定過既定路線，政策行動將受到經濟數據以及對未來經濟前景展望的指引，包括職位空缺、消費物價指數（CPI）、生產物價指數（PPI）和就業報告數據等，均屬觀察的目標。

他表示，依照今年以來經濟數據顯示，利率頂峰將高於預期，故並不認為此前利率長期低企的情況會持續下去，又指出聯儲局仍把長期通脹目標設定於2%。