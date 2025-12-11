美國減息｜聯儲局減息0.25厘 買400億美元國債

美國聯儲局議息後宣布，減息0.25厘，為連續第三次減息，今年以來累計已下調利率0.75厘，聯邦基金利率目標區間下調到3.5至3.75厘，是連續3次會議減息。會後聲明亦提及，未來30天將購買400億美元國債。

會後聲明表示，經濟一直以溫和的速度擴張，就業增長已放緩，失業率略有上升。聲明亦提及，經濟前景不確定性依然較高，通脹較年初有所上升，並仍處於相對偏高水平。關注雙重使命兩方面的風險，並認為近幾個月就業的下行風險有所增加。

聲明指，在考慮進一步調整利率幅度和時機時，將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。