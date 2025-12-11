美國減息｜聯儲局減息0.25厘 買400億美元國債

美國聯儲局議息後宣布，減息0.25厘，為連續第三次減息，今年以來累計已下調利率0.75厘，聯邦基金利率目標區間下調到3.5至3.75厘，是連續3次會議減息。會後聲明亦提及，未來30天將購買400億美元國債。
會後聲明表示，經濟一直以溫和的速度擴張，就業增長已放緩，失業率略有上升。聲明亦提及，經濟前景不確定性依然較高，通脹較年初有所上升，並仍處於相對偏高水平。關注雙重使命兩方面的風險，並認為近幾個月就業的下行風險有所增加。
聲明指，在考慮進一步調整利率幅度和時機時，將仔細評估新公布的數據、不斷變化的前景和風險平衡。
對減息有分歧意見
委員對減息有分歧，本次會議投票結果為9票支持、3票反對。有3位委員投下反對票，是自2019年9月以來首次出現這種情況。投反對票的理事米蘭(Stephen Miran)主張減息0.5厘，芝加哥聯儲銀行總裁古爾斯比(Austan Goolsbee)及堪薩斯城聯儲銀行總裁施密(Jeffrey Schmid)認為要維持利率不變。
除了3名委員投反對票外，還有4名無投票權的會議參與者投下反對票，表明他們不同意本次決定，另有7名官員表示，他們希望明年不減息。聯邦公開市場委員會（FOMC）會議由19名理事和地區聯儲總裁組成，當中12人擁有投票權。
將買入約400億美元國債
另外，聯儲局將本月12日開始進行儲備管理的國庫券購買，首輪操作將買入約400億美元國債，亦取消對常設隔夜回購操作的操作限制。