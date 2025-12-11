美國減息｜鮑威爾：今次委員分歧在於評估風險程度 買債與貨幣政策立場無關

美國聯邦儲備局決定連續第三次減息，幅度同樣是0.25厘。聯儲局主席鮑威爾表示，從去年9月以來減息合共1.75厘後，聯邦基金利率已符合多項估計屬「中性」水平，局方現時有空間等待並觀察經濟如何發展，未對1月會議作出決定，又不認為有人將加息作為基本假設情景。

鮑威爾指出，做法只為在一段時間內維持足夠準備金供應，以支持對政策利率有效控制，強調與貨幣政策立場無關，亦不會產生任何影響。

美國聯儲局議息後宣布減息0.25厘，會後聲明表示，未來30天將購買400億美元國債。主席鮑威爾在議息後的例行記者會上稱，買債規模在未來幾個月內可能會維持在較高水平。

被問到委員在今次會議有分歧。鮑威爾指，與會者一致認為通脹過高，亦同意勞動力市場已經走弱，並且存在進一步風險，分歧在於如何評估有關風險的程度，形容會議是深思熟慮，而且互相尊重。

鮑威爾說，若拋開關稅因素，通脹率處於約2%偏低水平。如果總統特朗普政府不實施新的關稅，商品通脹可能會在明年第一季見頂。

對於就業，鮑威爾認為，裁員和招聘活動都仍然處於較低水平，9月勞動力市場數據顯示失業率略有上升，就業增長顯著放緩，最近數個月的就業人口增幅擴大6萬人，失業率可能只會上升十分之一至十分之二。