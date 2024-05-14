證監會：提防「大富豪夜總匯」相關可疑投資計劃

證監會發 公告表示 ，告誡公眾，提防一項與「大富豪夜總匯」相關、名為「大富豪夜總匯投資方案」的可疑投資計劃。該會指，該投資計劃已被傳媒廣泛報道。而有關投資計劃，可能涉及要約香港公眾認購或購買一家營運「大富豪夜總匯」或「新‧ 大富豪夜總匯」的公司的股份。

證監會指，具體而言，載有股份要約詳情的文件可能構成《公司（清盤及雜項條文）條例》下的「招股章程」，而其沒有根據該條例獲證監會批准登記。該文件或可能在《證券及期貨條例》下屬或載有請公眾訂立或要約訂立旨在取得、處置、認購或包銷證券的協議的邀請的廣告、邀請或文件，而其發出未獲證監會認可。

證監會懷疑有關文件的發出，可能已違反《公司（清盤及雜項條文）條例》及／或《證券及期貨條例》。因此，證監會已於2024年5月14日將大富豪夜總匯相關的股份要約及其相關資料列入證監會可疑投資產品警示名單。

證監會將就任何違法行為採取適當行動

證監會提醒公眾，如任何股份要約沒有獲證監會批准登記及／或認可發出（視何者適用而定）的文件，切勿投資於該等股份要約。公眾亦應在作出投資決定時保持警惕，並切忌盡信那些「好得令人難以置信」的投資機會，該會將就任何違法行為採取適當行動。