財政預算案2023｜澳洲會計師公會籲派8000元雙重電子消費券 建議煙草稅增一倍　

財政預算案即將在2月22日公布，澳洲會計師公會表示，上季預計財政赤字高達1,260億港元，又建議政府派發8000元「雙重電子消費券」，及增一倍煙草稅。

籲派8000元雙重電子消費券

公會料財政赤字高達1,260億，財政儲備預計則為8,200億港元，惟建議政府派發8000元「雙重電子消費券」，所有合資格的香港居民獲派金額為港幣 2,000 元，而弱勢社群可額外獲派港幣 6,000 元，合共港幣8,000元，並重點支持低收入人士。

稅務：建議增一倍煙草稅及維持薪俸稅

澳洲會計師公會又建議提高煙草稅，以降低吸煙率並減輕公共醫療系統的負擔。若煙草稅增加 100%，將為2023-24 財年增加約80億港元的額外收入。此外，政府應考慮對不可回收的塑料製品實施徵稅，旨在減少塑料消耗和產生的廢棄物。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚稱，經歷了三年疫情之後，為香港居民建立一個健康、宜居的社會環境成為當務之急，希望採取措施為市民建造更理想的生活環境。

公會又表示，建議薪俸稅寬減上限維持為 10,000 港元。個人、子女和已婚人士免稅額亦應加碼。政府還應考慮在之後的財政年度，薪俸稅免稅額增幅應至少與通貨膨脹保持一致，亦期望政府能將中小企融資擔保計劃下『百分百擔保特惠貸款』和『預先批核還息不還本』計劃的申請期限延長一年。

人才：將資本投資者入境資格擴大至中國公民

公會又表示，希望政府能重啟「資本投資者入境計劃」，並將該計劃的資格擴大至中國公民，或者可以考慮推出一項投資移民計劃，為針對戰略性行業進行投資的投資者提供居留身份。

同時，澳洲會計師公會大中華區稅務委員會副主席陳潔如女士表示，為吸引人才來港工作和居住，建議優化「高端人才通行證計劃」，亦把該計劃的成功申請者，在首兩個納稅年度的薪俸稅稅率，降低50%，收入上限為120萬港元；又認為，香港需要採取大膽行動吸引人才、改善環境和促進經濟發展。