財政預算案2023｜預算案出爐　赤字連續5年見紅　財爺料下年度續財赤

財政司司長陳茂波發表本年度財政預算案，公布赤字超預算1.5倍，赤字高達1,400億元，較原本預算高出1.5倍，連續5年見紅，又料下年度仍財赤。

赤字高達1,400億元

陳茂波表示，去年本港經濟受疫情打擊，同時環球央行大力收緊貨幣政策，嚴重削弱外圍經濟動力，影響本地經濟狀況。政府的收入不如預期，本財政年度的利得稅收入將較初時估算為低。股市和樓市疲弱，令印花稅收入比預期少，樓市疲弱亦影響地價收入。再加上在去年財政預算案宣布後推出「2022保就業」計劃，以及去年防疫抗疫涉及的大額開支，本財政年度的財政狀況較預期差。

雖然年內政府已適時因應疫情減退而節省部分防疫抗疫的開支，但估計仍將錄得約1,400億元赤字，高於原來預算的約560億元，財政儲備則會下降至約8,200億元的水平。