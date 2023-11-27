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財經
2023-11-27 18:48:09

退休三寶助你自製長糧？加上第四寶萬無一失！

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時常在廣告及傳媒報道中聽到「退休三寶」，究竟這三寶是什麼？有關產品如何操作？如何惠及退休人士？本文將為你拆解，並為大家講講三寶以外的第四寶！

甚麼是退休三寶？

「退休三寶」是指香港按揭證券公司（The Hong Kong Mortgage Corporation Limited, HKMC）推出的香港年金計劃安老按揭計劃，以及保單逆按計劃

「退休三寶」的共同目的都是為確保申請人在退休後可獲得穩定的收入，即是為退休人士「自製長糧」。

年金

香港年金計劃由HKMC旗下香港年金公司承保，原理是利用申請人一筆過現金（保費），轉化為穩定及終身的現金流。香港年金的申請人繳付保費後，只要保單仍然生效，便可獲得終身保證每月年金金額作為穩定收入。

凡持有香港永久性居民身份證，以及年滿 60 歲或以上，便可申請香港年金，毋須進行身體檢查。

此計劃的投保額最低為$5萬；最高$500萬。

香港年金的保單設有保證期，由保費起繳日起，直至所支付的累積保證年金金額達到已繳保費的 105％ 為止。保證期內，申請人可申請退保；保證期後，保單再無退保價值，但年金領取人仍可繼續收取保證每月年金金額。

年金的優勢是適合大部份退休人士，不像其餘兩寶（安老按揭及保單逆按）需要利用較具價值的資產作套現。

整付保費金額與保證每月年金金額對照表

男性

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整付保費金額與保證每月年金金額對照表-男性

整付保費金額與保證每月年金金額對照表-男性

女性

整付保費金額與保證每月年金金額對照表-女性

整付保費金額與保證每月年金金額對照表-女性

香港年金 vs 私營年金有何分別？

除了公營的香港年金計劃，市面上不少保險公司都有推出不同類型的年金產品，包括即期及延期年金等。私營年金一般接受較年輕的人士投保，接受整付或分期繳付保費，讓他們可較早開始退休規劃，而合資格延期年金產品的保費更可扣稅。

不過投保人須留意，私營年金的年金收入分為「保證」及「非保證」兩部份。非保證部分的最終回報，可能高於或低於利益說明文件中預期的投資回報。此外，年金的年期亦值得留意，年期太短或未能對沖長壽風險。

年金可資助醫保保費

年金能為退休人士提供穩定的現金流，除了著眼年金回報高低，其實退休人士可以利用每月年金所得的一部份來支付醫療保費，以免退休後在醫療方面完全「零保障」。

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安老按揭／逆按揭

安老按揭計劃，俗稱逆按揭，由 HKMC 旗下的按證保險公司營運，目的是讓 55 歲或以上的人士，利用他們在本港的自住住宅物業作為抵押品，從貸款機構獲取安老按揭貸款，借款人更可繼續住在該物業內毋須遷出，直至百年歸老。此計劃接受最多 3 名申請人聯名申請，住宅物業樓齡須為 50 年或以下，且無轉售限制及無出租（出租須符合特定條件）。

透過安老按揭的安排，借款人可選擇於固定 (10年/ 15年 / 20年) 或終身的年金年期內，每月收取定額年金，將物業價值釋放為每月穩定的現金流；借款人亦可選擇提取一筆過貸款，一般情況下借款人可終身毋須還款。不過要注意物業價值、申請人年齡、年金期及按揭利率等，都會影響每月定額年金金額。按揭利率設有浮息及定息選擇。

借款人去世後，遺產繼承者可選擇全數清還貸款以贖回抵押物業，否則貸款機構將出售抵押物業以清還貸款，餘額將退還遺產繼承者。如有差額則由按證保險公司承擔。

物業價值與每月年金金額例子參考

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物業價值與每月年金金額例子參考 物業價值與每月年金金額例子參考 物業價值與每月年金金額例子參考

保單逆按

保單逆按計劃同樣由 HKMC 旗下的按證保險公司營運，原理與安老按揭相似，只是抵押品由住宅物業轉變為不涉及任何投資成份的人壽保險保單，讓 55 歲或以上持有香港身份證的人士向貸款機構借款。

借款人可選擇於固定 (10年/ 15年 / 20年) 或終身的年金年期內收取年金，直至壽險保單到期為止；借款人亦可選擇提取一筆過貸款，一般情況下借款人可終身毋須還款。借款人的年齡、性別、年金年期，以及壽險保單的身故賠償價值，都會影響最終釐定的每月年金金額。按揭利率設有浮息及定息選擇。

當借款人身故後，有關貸款會以保單的身故賠償額一筆過清還。如身故賠償額清還貸款後仍有餘額，遺產繼承者可以取得餘款；若身故賠償額不足以清還全數貸款，遺產繼承者亦毋須填補差額，差額將由按證保險公司承擔。

保單逆按每月年金金額例子參考

保單逆按每月年金金額例子參考

保單逆按每月年金金額例子參考

在安老按揭／保單逆按貸款中預留醫保預算

不論是一筆過，抑或以年金方式提取貸款，有關安排都是為了退休後能有足夠金錢以支付日常生活。試想想，一場大病可能足以耗盡你的逆按揭貸款或年金收入！即使退休後沒有公司醫保的保障，也要為自己準備醫療防護網！

其實退休人士可以從安老按揭／保單逆按所得的貸款或年金收入中，預留一部份作為醫療保險的預算，以免退休後因沒有任何醫療保障而得不償失。

第四寶不容忽視 － 醫療保險／自願醫保

以上解釋了「退休三寶」如何幫助退休人士自製長糧，應對長壽帶來的財務風險。除了三寶外，其實第四寶我們在上文已略略提過。沒錯，它就是醫療保險（或稱自願醫保）。一份全面的醫療保險保單可以保障我們退休後的醫療開支。試想像，退休後突如其來的傷患或疾病，動輒需要數萬至十多萬的手術開支；若不幸患上癌症，持續的治療開支更是龐大數字。

若果沒有及早準備，便只能「坐食山崩」，以多年的積蓄應付，亦難免打亂原定的財務計劃，甚至未能支持醫療開支。因此，在籌劃退休生活時，可活用以上「四寶」，為退休做好準備。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

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