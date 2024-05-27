連陰四日｜四大不明朗籠罩 港股添憂

港股連跌後，在美股帶動下ADR造好，ADR港股比例指數收報18,695點，較恒生指數高水87點，大市今日或有望高開。不過值得留意的是，市場不明朗因素似乎正在聚集。
恒指在近期急升近3,000點後，上周四連陰累跌1,028點或5.2%、國指累跌359點或5.1%、恒生科指累跌336點或8%。技術上，市場人士關注，恒指會否測試這輪急升的裂口位置，約在18,200左右。
不過，近期市場不明朗因素正漸增，值得投資者留意：
1.中資股抽水，會否陸續有來？上周，在京東集團(9618)宣布發售最多17.5億美元可換股債券後，阿里巴巴(9988)亦擬集資最多50億美元(約390億港元)。有大行估計遊戲會繼續，下隻發債集資科網股有機會是騰訊控股(700)或美團(3690)。
2.美國減息機會再淡化，美國利率期貨顯示6月維持息口不變機率達99.1%；意味對非美元資產轉強的憧憬或要改變。
3.人民幣偏軟：美國減息機會下降，人民幣也見轉弱，在過去5個交易日，人民幣從7.2227回到7.2420，已經下跌193點子；若美元持續強勢，對收入是人民幣的股份料構成壓力。
4.外貿爭議再起：七大工業國周末舉行會議，會後聲明強調關注中國產能過剩，隨時衝擊相關出口股份如電動車。
中金：資金持續流入視政策力度與速度
另一方面，券商中金認為，港股近期的顯著升幅，推手是交易型資金和部分需要再平衡的區域配置資金，配合本來成交低迷，一舉大升。但要資金持續回流，則仍需基本面作支持。中金認為，包括房地產和超長期國債的「組合拳」短期是有刺激作用，但政策發力的整體力度和推進速度尤為關鍵。
券商摩根士丹利則指，投資者應該用炒股不炒市的策略，在國企改革、高息股和走出去之間，揀選優質股票。