連陰四日｜四大不明朗籠罩 港股添憂

港股連跌後，在美股帶動下ADR造好，ADR港股比例指數收報18,695點，較恒生指數高水87點，大市今日或有望高開。不過值得留意的是，市場不明朗因素似乎正在聚集。

恒指在近期急升近3,000點後，上周四連陰累跌1,028點或5.2%、國指累跌359點或5.1%、恒生科指累跌336點或8%。技術上，市場人士關注，恒指會否測試這輪急升的裂口位置，約在18,200左右。

不過，近期市場不明朗因素正漸增，值得投資者留意：

1.中資股抽水，會否陸續有來？上周，在京東集團(9618)宣布發售最多17.5億美元可換股債券後，阿里巴巴(9988)亦擬集資最多50億美元(約390億港元)。有大行估計遊戲會繼續，下隻發債集資科網股有機會是騰訊控股(700)或美團(3690)。