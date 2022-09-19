鄭州又出新招救樓市！零門檻落戶搶人 特大城市中首個

河南繼稍早前宣布「保交樓大幹30天」後，再出新招救樓市。河南省會鄭州市日前發布新政策，計劃進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，即可在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。這是內地首個全面取消落戶限制的特大城市。

內地城市開放落戶限制是近年的大勢所趨。同為省會城市的石家莊、南昌、貴陽等地早前亦已率先推出「零門檻落戶」的大招。不過這些省會只是普通大城市，而非特大城市。

根據中國國家統計局的最新城市評級，特大城市以城區人口500萬至1,000萬作為界定標準，而城區不含鎮區及鄉村。根據第七次人口普查公報，中國共有七個超大城市、14個特大城市，鄭州正是其中之一。