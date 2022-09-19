鄭州又出新招救樓市！零門檻落戶搶人 特大城市中首個

河南繼稍早前宣布「保交樓大幹30天」後，再出新招救樓市。河南省會鄭州市日前發布新政策，計劃進一步放寬中心城區落戶條件，提出凡在中心城區具有合法穩定就業或合法穩定住所（含租賃）的人員，不受社保繳費年限和居住年限的限制，本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母，即可在鄭州市申請登記城鎮居民戶口。這是內地首個全面取消落戶限制的特大城市。
內地城市開放落戶限制是近年的大勢所趨。同為省會城市的石家莊、南昌、貴陽等地早前亦已率先推出「零門檻落戶」的大招。不過這些省會只是普通大城市，而非特大城市。
根據中國國家統計局的最新城市評級，特大城市以城區人口500萬至1,000萬作為界定標準，而城區不含鎮區及鄉村。根據第七次人口普查公報，中國共有七個超大城市、14個特大城市，鄭州正是其中之一。
在14個特大城市中，山東濟南、雲南昆明已逼近零門檻落戶，而遼寧瀋陽、大連、黑龍江哈爾濱也只剩就業、社保等為數不多的限制。外界預料，未來幾年，除了北京、上海、廣州、深圳外，幾乎所有地市都有望取消落戶限制，「零門檻」將會波及更多城市。
官媒：搶人維持房市穩定目標心照不宣
至於特大城市突然全面取消落戶限制的原因，官媒河南商報分析，搶人顯然是主要出發點，而經由搶人來維持房市穩定，則是心照不宣的目標。
此外，早前鄭州公布「大幹30天，確保全市停工樓盤全面復工」保交樓專項行動，河南省人民政府新聞辦公室上周六（17日）舉行新聞發布會表示，今年以來推動694個停工爛尾項目復工建設，實現50個停工爛尾項目竣工交付，200個項目配套設施得以完善，44.7萬套房屋辦理不動產首次登記；推動省級和鄭州市分別設立100億元（人民幣，下同）房地產紓困基金，力爭國家政策性銀行專項借款，支持已售逾期難交付住宅項目建設交付，第一批專項借款50億元已下達鄭州。