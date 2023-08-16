銀色債券2023｜8月16日公布分配結果　每人最多獲派23手　一文睇清各大銀行證券行認購優惠 (持續更新)

銀色債券2023 / 銀債2023｜政府早前公布第8批銀債安排，新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率5厘，較去年銀色債券保證息率4厘為高，亦是目前歷史最高，而新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。以下《am730》為讀者整理有關各大銀行及證券行的認購優惠，內文將持續更新。 8月18日，政府公布第8批銀色債券分配結果，截至8月9日下午2時認購期結束為止，政府共收到323,783份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億港元。 銀色債券的最終發行額為550億港元，略高於500億港元的目標發行額。政府指，全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手（每手為10,000港元）。 為數202,477份認購22手或以下債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的121,306申請（即認購22手以上者），均將先獲發22手債券，並進行抽籤，其中8.99萬份申請將獲配發多一手債券。 【8月16日 更新銀債分配結果】

銀色債券2023｜申請年齡及資金門檻 2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。 銀色債券2023｜銀色債券保證息率 對上一批第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘。最新一批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次。 銀色債券2023｜申請日期及時間 銀色債券的認購期由7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。 銀色債券2023｜銀債認購4階段 7月14日至7月28日：準備期

8月18日 ：銀債發行

7月28日至8月9日：正式開始認購銀債

8月9日下午2時：截止認購銀債 銀色債券2023｜相關資訊：（點擊觀看）

銀色債券2023｜ 歷年認購及分配結果 年份 認購人數 認購金額 每人最多獲派手數 平均每人獲發手數 超額倍數 最終發行額 2023年 32.37萬 717億 23手 約16手 0.4倍 550億 2022年 28.96萬 624.62億 21手 15手 0.39倍 450億 2021年 25.68萬 678.63億 14手 11手 1.26倍 300億 2020年 13.52萬 432.24億 14手 約14手 1.88倍 150億 2019年 5.65萬 79.18億 6手 約6手 1.63倍 30億 2018年 4.54萬 62.21億 8手 約8手 1.07倍 30億 2017年 4.48萬 41.83億 10手 約10手 0.39倍 30億 2016年 7.6萬 89.31億 5手 約5手 1.87倍 30億

▼ 銀色債券2023｜獲 委任指定證券商及銀行一覽 ▼

銀色債券2023｜各銀行優惠 銀色債券2023｜滙豐：提供6免優惠 滙豐銀行於今批銀債中，為聯席安排行及配售銀行。滙豐指，合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；該行將提供一系列手續費豁免優惠，包括認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費。 銀色債券2023｜渣打：推出5免優惠 渣打客戶透過債券戶口認購銀色債券，將獲豁免5項費用，包括手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券。 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，新批銀色債券保證息率上調至5厘較以往高，相信能為長者提供既低風險，又穩定的回報；而去年渣打香港接獲的銀色債券申請，較對上一批增加近一成，料今次認購反應同樣踴躍。 銀色債券2023｜信銀國際：推出7免優惠 中信銀行(國際)將推出零售銀色債券「七免」優惠，包括豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

銀色債券2023｜恒生： 提供7免優惠及大抽獎 恒生銀行指，由7月28日上午9時至8月9日下午2時，恒生客戶可透過各種線上線下渠道認購銀色債券，包括個人Mobile App、個人e-Banking、電話理財或到分行遞交認購表格，並可享7項費用豁免優惠，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費。 恒生亦設網上投資服務大抽獎。由7月1日至9月29日，客戶凡經網上途徑成功認購指定產品(包括第八批銀色債券)或完成指定服務(如開立證券戶口、開立SimplyFund戶口、透過基金投資戶口認購基金等)即可參加大抽獎，有機會贏取1萬元Apple Store禮品卡。 銀色債券2023｜招商永隆：推6免優惠 招商永隆表示，將為推6項費用豁免優惠，包括手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費。 銀色債券2023｜花旗：提供7免優惠 花旗銀行表示，客戶以若債券戶口形式認購銀色債券，可獲豁免7項收費，包括認購手續費、存倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費 。 銀色債券2023｜東亞：提供7免優惠 東亞銀行為客戶提供7項豁免收費優惠。客戶透過本行成功認購綠色債券，可獲豁免認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取之債券托管費、交收服務費及轉入費。 銀色債券2023｜工商銀行(亞洲)：推7免優惠 中國工商銀行（亞洲）推出七大費用豁免優惠，助力更多60歲及以上的長者受惠於銀色債券的穩定可靠回報。 銀色債券2023｜大新銀行：提供7免優惠 大新銀行表示，新一批銀色債券將提供7免優惠認購，包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費及轉出費。而銀色債券之認購期由7月28日上午9時至8月9日下午2時。

銀色債券2023｜中銀香港：認購費用全免 中銀香港表示，新一批銀色債券即將推售，該行為客戶提供全免認購費用。 銀色債券2023｜星展銀行：享6免優惠 星展銀行公布，該行為客戶攏供「6免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉入）、利息代收費、提早贖回費和到期贖回費。 銀色債券2023｜富邦銀行：提供「8免」優惠 富邦銀行為新一批銀債提供「8免」優惠，包括認購手續費、新債券申請費、存入費、託管費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回費、轉出費（至其他銀行）。 銀色債券2023｜上商：提供「7免」優惠 上海商業銀行表示，為配合第八批銀色債券發行，故提供「7免」優惠，包括認購手續費、保管費、代收利息費、以債券形式存入之費用、以債券形式轉出之費用、提前贖回費、到期贖回費。 上海商業銀行零售銀行業務總監陳志偉先生表示，銀色債券為銀髮一族而設，息率會隨通脹而浮動，銀色債券靈活性大，持有人可選擇隨時取回本金，是一個相對穩定可靠的投資選擇。而本次的保證息率更上調至5%，回報較之前更吸引，預計今次市場對銀色債券反應熱烈。 銀色債券2023｜交銀香港：享「7免」優惠 交通香港公布，推出銀色債券認購「7免」收費優惠。於2023年7月28日上午9時至2023年8月9日下午2時認購期間，客戶經交通香港成功認購銀債，可享認購費、買入交易費、賣出交易費、到期贖回費、存倉費、代收利息費及存入債券費用全免。 交通香港指，提供多個認購渠道予客戶選擇。客戶除可透過網上銀行、流動電話銀行或電話銀行認購外，亦可到全線分行辦理認購手續。