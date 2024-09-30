銀色債券／銀債2024／債券｜香港政府過去已發行八批銀色債券，據《2024/25年度財政預算案》公布，香港政府計劃發700億元零售債，推動普惠金融，其中500億元為銀色債券。《am730》將為讀者整合有關銀色債券2024申請、派息、風險、認購優惠及過去派息結果等資料，詳細資料有待更新。
【9月27日 更新所有詳情】
銀色債券2024｜認購建議/優惠等一覽(不斷更新)
港元定期利率｜中銀恒生齊降存息 各大銀行比較及存款優惠【9月6日更新】
銀色債券2024｜過去零售銀債發行詳情：
銀色債券2024｜銀債定義
根據過往政府定義，香港政府銀色債券的投資，是為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。
政府又指，本批銀色債券乃基礎建設債券計劃下的零售部分。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，集資所得將用於9類合資格項目，包括港口及機場發展、建築物、渠務、公路、水務和房屋等。
銀色債券2024｜每手1萬元年期3年 半年派息一次
政府周二（9月10日）公布第9批銀債安排。新一批銀色債券發行額不少於500億元，保證息率4厘，較去年銀色債券保證息率5厘為低。新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。
而息率固定息率4厘外，亦設浮定息率，按香港最近6個月公布的CPI按年變動率的算術平均值(以較高者為準)。
銀色債券2024｜申請年齡及資金門檻
第九批銀債門檻為2025年或之前年滿60歲(即1965年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。
政府指，最後亦會酌情將目標發行額由原訂的500億港元，上調至最多550億港元。
綠色債券2024｜申請日期/派息/到期/認購優惠 好處同風險點評估？
銀色債券2024｜認購數量最多100手
政府指出，今次已限每位認購人士，最多認購100手銀債，即代表為100萬港元。銀色債券不設二手市場。投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。
銀色債券2024｜申請日期及時間
認購期由9月30日早上9時開始，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過多間配售銀行和指定證券經紀認購債券。
銀色債券2024｜銀債認購4階段
- 9月30日早上9時：正式開始認購銀債
- 10月14日下午2時：截止認購銀債
- 10月15至22日：預備期
- 10月23日：銀債發行
銀色債券2024｜發行通函及計劃通函
第九批銀債發行通函及計劃通函即將公布。上批第八批銀色債券的發行通函及計劃通函，香港政府已於2023年7月28日，上載至零售債券發行計劃的網站，讀者可到下列網站參閱有關詳情。
退休條件｜年金、逆按揭、保單逆按自製長糧？加上第四寶萬無一失！
提早退休五大考慮條件 有沒有租金、年金、股息作恆常收入？仲要考慮通脹同樓宇按揭
發行通函網站
計劃通函網站
銀色債劵2024｜常見問題
銀色債劵2024幾時開始認購及發行？
9月30日朝早9時開始認購銀債，至10月14日下午2時結束，並於10月23日發行。合資格香港居民可透過多間配售銀行和指定證券經紀認購債券。
銀色債劵每人幾手？
每人最多認購100手銀債，每手入場費1萬元，即代表最多為100萬元。
銀色債劵可以提早贖回嗎？
可以！但銀債沒有二手市場，若投資者想提早贖回，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。
銀色債劵幾時到期及派息？
新一批銀色債券每手1萬元，年期3年，每半年派息一次。
銀色債劵年息4厘吸引嗎？
由於市場預料美國減息期開始，銀債作為老友記其中一個投資項目，可謂豐儉由人。