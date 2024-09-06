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財經
2024-09-06 10:24:00

銀色債券2024｜據報9.20開售年息近4厘　如何申請/派息/好處/風險/認購優惠一文睇清(不斷更新)

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銀色債券2024｜如何申請/派息/好處/風險/認購優惠一文睇清

銀色債券2024｜如何申請/派息/好處/風險/認購優惠一文睇清

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銀色債券／銀債2024／債券｜香港政府過去已發行八批銀色債券，據《24/25年度財政預算案》公布，香港政府計劃發700億元零售債，推動普惠金融，其中500億元為銀色債券。《am730》將為讀者整合有關銀色債券2024申請、派息、風險、認購優惠及過去派息結果等資料，詳細資料有待更新。

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銀色債券2024｜過去零售銀債發行詳情：

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銀色債券2024｜傳9月20開售年息近4厘

據本地傳媒報道，第9批銀色債券暫定於9月20日起接受認購，保證年息率將以「貼近但略低於4厘水平」定位，惟最終安排仍可能有變，一切以官方公布為準。

今次意味在美國聯儲局議息後，以及中秋節假期過後不久展開，按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至9月底。

銀色債券2024｜銀色債券定義

根據過往政府定義，香港政府銀色債券的投資，是為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

銀色債券2024｜申請年齡及資金門檻

最新一批綠債的申請年齡及資金門檻暫未有公布。上批第八批銀債門檻為2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。

綠色債券2024｜申請日期/派息/到期/認購優惠　好處同風險點評估？

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銀色債券2024｜銀色債券保證息率

最新一批銀債的保證息率暫未有公布；第八批銀色債券(2023年)保證息率為5厘，每半年派息一次、第七批銀色債券(2022年)的保證息率為4厘，每半年派息一次。

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銀色債券2024｜申請日期及時間

最新一批綠債的申請日期及時間暫未有公布；上一批銀債債券由2023年7月28日早上9時開始，至8月9日下午2時結束，並於8月18日發行。合資格香港居民可透過20間配售銀行和28間指定證券經紀認購債券。

銀色債券2024｜發行通函及計劃通函

上批第八批銀色債券的發行通函及計劃通函，香港政府已於2023年7月28日，上載至零售債券發行計劃的網站，讀者可到下列網站參閱有關詳情。

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發行通函網站
計劃通函網站

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