據了解，政府最快明日（10日）公布銀債發售詳情；至於市場最關心的保底息亦會公布，去年曾高達5厘。

銀色債券／銀債2024／債券｜ 香港政府過去已發行八批銀色債券，據《24/25年度財政預算案》公布，香港政府計劃發700億元零售債，推動普惠金融，其中500億元為銀色債券。《am730》將為讀者整合有關銀色債券2024申請、派息、風險、認購優惠及過去派息結果等資料，詳細資料有待更新。

銀色債券2024｜傳9月20開售年息近4厘

據本地傳媒報道，第9批銀色債券暫定於9月20日起接受認購，保證年息率將以「貼近但略低於4厘水平」定位，惟最終安排仍可能有變，一切以官方公布為準。

今次意味在美國聯儲局議息後，以及中秋節假期過後不久展開，按以往銷售期約8日至10日計，料認購期至9月底。

銀色債券2024｜銀色債券定義

根據過往政府定義，香港政府銀色債券的投資，是為60歲及以上的長者，提供穩定可靠的回報，亦推動潛力龐大的銀髮市場產品發展。

銀色債券2024｜申請年齡及資金門檻

最新一批綠債的申請年齡及資金門檻暫未有公布。上批第八批銀債門檻為2024年或之前年滿60歲(即1964年或之前出生)及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。每手最低金額為1萬元。