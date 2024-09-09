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財經
2024-09-09 17:50:00

香港第二季零售業業務收益指數按年跌近12%　政府：外圍環境存不確定性

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香港第二季零售業業務收益指數按年跌近12%，政府發言人指，外圍環境存不確定性。(資料圖片／蘇文傑攝)

香港第二季零售業業務收益指數按年跌近12%，政府發言人指，外圍環境存不確定性。(資料圖片／蘇文傑攝)

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零售業業務收益指數按年跌近12%

運輸業第二季的業務收益指數按年升14.7%，不過零售業的業務收益指數同期則下跌11.9%；電腦及資訊科技服務界別的業務收益指數同期按年上升85.4%，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益指數就按年下跌6.9%。

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部分服務行業經季節性調整的業務收益，在第二季按季均錄得不同程度的跌幅，住宿服務業（-17.2%）及保險業（-12.8%）的業務收益指數均錄得雙位數跌幅；金融業（銀行除外）的業務收益指數同期則上升7.3%；旅遊、會議及展覽服務界別經季節性調整的業務收益指數第二季按季下跌14.7%；電腦及資訊科技服務界別經季節性調整的業務收益指數亦下跌3.5%。

政府：就業收入上升或帶來支持

政府發言人表示，2024年次季大部分服務行業的業務較去年同期改善，尤其是運輸業的業務收益有雙位數的升幅。展望未來，整體服務行業的業務應會繼續增長，但個別行業的表現或會有差異。中央政府的多項惠港措施、特區政府大力提振市面氣氛，以及就業收入上升，都會帶來支持。不過，市民和旅客消費模式改變會繼續帶來挑戰。外圍環境亦仍有不確定性，包括地緣政治局勢、環球經濟和利率前景等。

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