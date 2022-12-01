鮑威爾稱最快12月減慢加息 道指上掦逾700點

美國聯儲局主席鮑威爾表示，可能在本月開始減慢加息步伐，言論紓緩對大幅加息的憂慮，美股大幅上揚，道瓊斯工業平均指數收巿報34,589點，上升737點，升幅2.2%。納斯達克指數收巿報11,468點，上升484點，升幅4.4%。標準普爾500指數收巿報4,080點，上升122點，升幅3.1%。

美股昨天早段下跌，投資者觀望鮑威爾在演說中會否對美國加息步伐有所啟示，結果鮑威爾的發言，確認放慢加息，刺激美股飆升。

鮑威爾昨天在華盛頓的布魯金斯學會發表講話中表示，「貨幣政策對經濟和通脹的影響，但會有所滯後，而我們快速的緊縮政策的全面影響至今尚未顯現。因此，當我們接近足以降低通脹的限制水平時，放慢加息步伐是相當合理。放慢加息步伐的時間可能最早在 12 月的會議。由於我們在緊縮政策方面取得的進展，因此放慢加息的時機，相比起我們需要再進一步加息多少及政策維持在限制水平多久，都是次為重要。恢復價格穩定可能需要將政策維持在限制性水平一段時間。歷史強烈警告過早放鬆政策。我們將堅持到底，直到工作完成。」

鮑威爾重申，抗擊通脹的進展仍然不夠，但未來可能會以較小幅度加息，或者最快在本月的會議放緩加息步伐。聯儲局經已連續4次加息0.75厘，巿場預料聯儲局本月中再開會議時，會將加幅降至半厘。