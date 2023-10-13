黃金價格走勢2023｜投資黃金ETF、實金、紙黃金方法一文睇清　花旗預料半年內金價或重上2150美元 【10月13日更新】

黃金價格走勢／黃金投資／黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 【10月13日更新 黃金價格走勢分析】

黃金2023｜黃金趨勢分析 黃金2023｜花旗：料最快半年內金價重上2150美元 花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應傳媒查詢指，未來半年到1年料為104.68；金價3個月內預測為1,980美元、未來6至12個月料為2,150美元。 黃金2023｜ 渣打：料金價上試1915美元 渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖表示，中東局勢持續緊張，黃金和瑞郎等避險資產近日上漲。受廣泛的避險需求和美國政府債券收益率下跌所推動，黃金仍有進一步上漲潛力，或升至每安士1,915美元。 黃金2023｜信銀國際：料第四季金價重上1950美元 中信銀行（國際）首席經濟師卓亮表示，地緣政治升溫、環球央行加息周期基本結束，有助金價逐步觸底回升，預計第四季高位有望達1,950美元。 黃金2023｜華僑銀行： 料明年底上2040美元 華僑銀行香港經濟師姜靜說，從往績紀錄來看，黃金價格與美國10年通脹保值國債收益率有非常高的負相關性。過去數月聯儲局鷹派立場，以及美國10年期國債收益率持續上漲，金價由年內高位2,050美元輾轉回落至1,820美元。姜靜預期，明年底國際金價或上漲至2,040美元。