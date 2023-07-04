熱門搜尋:
C觀點 Ray Online 消費券2023 消委會 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 二手樓 樓市
返回
財經
2023-07-04 14:02:00

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法　黃金ETF實金紙黃金原來好易買【7月4日更新】

分享：

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(unsplash圖片)

黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。

【7月4日更新 黃金價格分析】

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜黃金價格分析

FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，在謹慎的市場情緒下，美元延續反彈走勢，加上全球央行重申抗擊通脹的承諾，抑制市場風險偏好，預計金價短期支撐位，在每安士1,900美元關口附近。

盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝早前曾表示，當債息在聯儲局政策利率見頂後持續向下，而通脹下降緩慢，或於3至4%附近停滯，將造成扣除通脹後更大的實質利率下降幅度，有助推動金價上升，加上來自各國中央銀行的黃金需求看來仍旭日東升，因此料金價有望保持在上升區間內攀升。

美銀經濟策略師Paul Ciana亦指，金價近期反彈，可能預示著未來兩年牛市的開始，有望推升金價至每安士2,500美元以上；他也表示，隨金價強勢上升，只要金價能守住1,938美元的支持位，將仍處於上行趨勢。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金方法

有意入場投資黃金的投資者，未必如傳統般買實金，即金條、金幣、飾金等，現時在市場買金的方式主要有實金、紙黃金及黃金ETF，而且各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。

 

黃金買賣2023｜投資黃金方法
 

優點

缺點

投資方法

實金

- 有黃金

- 實物可見

- 保存不易

- 攜帶不便

- 入場費高

- 到銀行、金行購買

黃金存摺／紙黃金

- 入場費低

- 方便投資

- 機構倒閉即變廢紙

- 存於銀行沒利息收入

- 沒有實體黃金

- 到銀行辦理戶口投資

黃金ETF

- 入場費低

- 無需收藏保存

- 價格透明流通性高

- 價格波動

- 有交易所徵費及佣金等

- 到銀行或證券商辦理投資戶口

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金：實金

實金買賣包金條、金磚、金粒、飾金等，有意投資者可選擇到銀行購買，現時提供實金買賣銀行包括中銀香港上海商業銀行華僑永亨銀行招商永隆集友，因並非每間分行有黃金存貨，故買前建議先致電查詢；也可到一般金舖購買，如周生生周大福六福珠寶等，但在金行買賣黃金時，買入及賣出差價可超過15%；亦有部分金銀商有提供實金服務。

至於實金好處是有一件實物在手，但實金保存不易攜帶不便，而且入場費高，價格亦有機會因刮花或管理不當致損壞，最終影響價值。

黃金買賣2023｜投資黃金：紙黃金／黃金存摺

紙黃金又名黃金存摺，無需涉及實貨儲存及交收，省了保存實金保存的困難。紙黃金又只需於賬戶上進行黃金交易，故買入賣出均沒實金出現；而賬戶不能提取黃金，因賬戶只記錄黃金存款存款。現時亦有多間銀行提供紙黃金／黃金存摺，包括中銀香港滙豐華僑永亨銀行花旗星展工銀亞洲；亦有部分證券商有提供該服務。

此外，紙黃金跟隨金價走勢上落，加上存在銀行是沒有利息收入，因此賺錢只能靠金價上升，但入場費較低，即使0.1安士、數千元亦可交易；另要注意機構倒閉，紙黃金或有機會變廢紙。

黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法，有黃金ETF、實金、紙黃金等多項方式。(資料圖片)

黃金買賣2023｜投資黃金：黃金ETF

近年市面上亦出現黃金ETF，即以投資黃金的基金，入場費低，具有高價格透明度及流動性強，當投資者買入ETF，發行機構會買入相應價值實物黃金存於其儲存庫。有意投資黃ETF，只需申請證券戶口即可入場投資。

現時港交所設有3隻黃金ETF，分別是「SPDR金ETF（2840）」 、「價值黃金（3081）」 及「恒生人幣金ETF （83168）」。

「SPDR金ETF（2840）」以港幣交易，是全球最大的黃金ETF，跟倫敦金銀市場協會 （LBMA）黃金價變動，該ETF現於紐約、香港、新加坡及東京上市。

「價值黃金（3081）」以港元、人民幣及美元交易，由惠理公司發行，價格反映倫敦金銀市場協會 (LBMA) 黃金價格，其實金庫存於香港。

「恒生人幣金ETF （83168）」恒生人幣金ETF由恒生投資管理發行，以人民幣交易，不過成交量較上述兩隻ETF低。

黃金買賣2023｜查閱黃金價格走勢

一般市民可從新聞或網上查閱黃金價格及走勢，香港金銀業貿易場的網站上，顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。新聞留意黃金報價外，亦可在網上輕易找到黃金價格。不過需注意，國際常用金價單位是「安士/盎司」或是「克」，但到本地金行買賣黃金時，常用單位為「兩」。

至於有關紙黃金及黃金ETF等價格走勢，則可從各大銀行或證券商的網站參閱。

詳情：香港金銀業貿易場

黃金買賣2023｜有甚麼方法可投資黃金？

投資黃金有數個方法，投資者可透過購買實金、黃金ETF、黃金存摺或紙黃金。詳情按此

黃金買賣2023｜如何查閱黃金價格走勢？

可從，香港金銀業貿易場的網站上，查閱黃金價格及走勢顯示，網站顯示當日最新的黃金成交價，包括最高價及最低價格。詳情按此

黃金買賣2023｜投資黃金有何優缺點？

實金、紙黃金及黃金ETF，各項均有不同門鑑、優缺點及投資方法。詳情按此

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受