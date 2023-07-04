黃金買賣2023｜一文睇清投資黃金方法　黃金ETF實金紙黃金原來好易買【7月4日更新】

黃金買賣2023｜國際局勢前景未明朗，加上各國貨幣匯率浮動、銀行危機催化下，令黃金投資及買賣成為熱門話題，不少投資轉向買金保值及抗通脹，使黃金受到追捧。而黃金一向亦是具高升值潛力的投資品，故除買賣實金之外，市場上還有黃金ETF、紙黃金等不同的黃金投資方式和衍生工具。《am730》現為讀者整合各項投資黃金的方法，以及其優缺點。 【7月4日更新 黃金價格分析】

黃金買賣2023｜黃金價格分析 FXStreet分析師Dhwani Mehta表示，在謹慎的市場情緒下，美元延續反彈走勢，加上全球央行重申抗擊通脹的承諾，抑制市場風險偏好，預計金價短期支撐位，在每安士1,900美元關口附近。 盛寶金融大中華區市場策略師黃永輝早前曾表示，當債息在聯儲局政策利率見頂後持續向下，而通脹下降緩慢，或於3至4%附近停滯，將造成扣除通脹後更大的實質利率下降幅度，有助推動金價上升，加上來自各國中央銀行的黃金需求看來仍旭日東升，因此料金價有望保持在上升區間內攀升。 美銀經濟策略師Paul Ciana亦指，金價近期反彈，可能預示著未來兩年牛市的開始，有望推升金價至每安士2,500美元以上；他也表示，隨金價強勢上升，只要金價能守住1,938美元的支持位，將仍處於上行趨勢。