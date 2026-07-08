調查：薪酬中位數現兩極化　打工仔求職態度更審慎

求職及職場資訊平台CTgoodjobs早前透過網上問卷進行調查，結果顯示2026年香港月入中位數呈現明顯的「兩極化」發展趨勢，即員工凍薪，而管理層薪酬連續三年上升。在整體經濟不明朗的因素影響下，香港打工仔的轉工意願與行業前景信心皆偏向保守，而政府再度蟬聯打工仔最想投身的機構首位。

員工月入中位數持平 管理層「三連跳」 根據最新調查結果，2026年員工的月入中位數維持在23,000元，與2025年持平；反觀「管理層」的2026年月入中位數已攀升至40,000元，對比2025年的38,000元，以及2024年的35,000元，實現了「三年連跳」的強勁升幅。 在員工方面，月入中位數最高的行業分別是資訊與通訊科技，中位數為30,000元；其次為金融與保險服務，中位數為28,510元；以及建築、工程與地產，中位數為24,320元。相反，餐飲、旅遊與款待業最低，月入中位數僅18,475元。 管理層方面，建築、工程與地產以45,675元的月入中位數高居榜首；其次是醫療與健康服務，月入中位數為45,500元；金融與保險服務月入中位數則為45,000元，位列第三。月入中位數最低方面，製造、進出口貿易、批發及零售業排榜尾，月入中位數僅32,000元。

當中「金融與保險服務」和「建築、工程與地產」穩佔兩大職級的高薪三大行業之列。不過，職場整體升職門檻依然高企，2025年有高達93%的打工仔沒有獲得升職，員工與管理層的順利升職佔比分別僅有5.8%及11.1%。

打工仔求職態度更審慎 對行業發展前景缺信心 對於未來兩年的行業發展前景，調查發現打工仔顯得缺乏信心。以1分為非常絕望、5分為非常樂觀計算，整體信心分數僅為2.7分，整體態度偏向憂慮。在各行業中，以「金融與保險服務」信心最高，分數為2.83分，「教育、政府與非營利機構」居次，分數為2.79分，「餐飲、旅遊與款待業」則以2.75分排第三。 打工仔憂慮行業發展前景，引發心態出現變化，使求職者「旨在求穩避險」，導致打工仔跳槽意願下跌，計劃在2026年轉工的受訪者佔49.4%，對比2025年的61.5%，計劃跳槽的人數大幅減少了12.1%。

在計劃轉工的打工仔中，高達29.6%的港人將「教育、政府與非營利機構」列為轉工首選。調查亦指，薪酬仍為轉工核心誘因，其次為個人成長與長遠規劃，以及工作環境/文化。

打工仔最想投身公職 何啟明：反映「求穩」心態 在打工仔最想投身的企業或機構排名中，「政府」以19.9%的壓倒性得票率穩守第一，其次為港鐵及醫管局。 勞工及福利局副局長何啟明坦言，打工仔想投身公職，反映了勞動市場「求穩」的心態，相比起商業社會可能面臨的裁員風險，政府架構相對穩定。不過，他亦提醒有意投身公職的人士，政府的考評與標準非常嚴謹，又直言「不要期望在政府馬虎工作，可以悠閒過日子」。他強調，加入政府必須具備「服務市民的心」，絕非單純做好本職工作。