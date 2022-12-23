2022十大財經回顧

恒指曾高位插水萬點 MPF 巨虧 港股去年暴瀉後，市場本來預料今年回穩，惟最終反高潮。恒生指數2月初即時高見25,050點後即見全年頂，下半年更倒水式下挫，10月即市低見14,597點才見回穩，高位累瀉10,453點或41.7%，令年初本來樂觀的大行紛紛轉軚，當中摩根士丹利年內更6度調整恒指目標價。大跌市下打工仔亦一頸血，積金評級估計，強積金全年累計虧損1,907億元，料人均損手2.9萬元。

息魔來襲 港銀 3 次加息共 0.625 厘 美國通脹持續高企，今年6月一度高見9.1%的約40年新高，聯儲局以連番大手加息來抑壓通脹，其中6月、7月、9月及11月加幅均達0.75厘，今年3月以來則連續7次加息，合共4.25厘，聯邦基金利率已升至介乎4.25厘至4.5厘，見約15年高。至於在聯繫匯率機制下，本港銀行亦於9月跟隨美國上調最優惠利率(P)，未有跟足加幅，是次僅調高0.125厘，為2018年9月以來首次，其後於11月及12月分別再加0.25厘，全年3次加息合共0.625厘，市場上最優惠利率分別為5.625厘及5.875厘。普遍銀行5,000元及以上活期存款年息則加至0.625厘，而加息後，現市場按揭利率則介乎3.375厘至3.625厘。

貨幣政策分歧 圓匯鎊匯齊破底 環球央行貨幣政策走勢分歧及經濟疲弱，美元持續強勢，令非美元貨幣偏弱，其中日本央行維持寬鬆貨幣政策不變，令日圓匯價連番走低，一度低見32年低位，兌一美元於10月曾貶值見151.96，今年暫累跌15%，料為G10表現最差貨幣，匯價大挫，亦迫使日本出手干預，於8月底至10月27日期間，共斥約9.1萬億日圓撐匯。日圓貶值，遊日人士最關注，兌港元於年中終跌穿6算，每百日圓兌港元於10月更低見約5.16算，近日隨著日本央行疑似轉鷹，令日圓造好，兌港元正撲6算。 同樣受貨幣政策影響，人民幣匯價今年亦波動，踏入下半年一直向低，先於9月跌穿7算，再於10月失守7.37創新低，然而，自11月受聯儲局政策轉向預期，以及內地新冠肺炎疫情防控優化的影響，人民幣近兩個月明顯升值，於12初已收復7算關，今年仍累挫約一成。 亦受港人關注的英鎊，受英國經濟嚴峻等影響加上公布大規模減稅措施，令英鎊兌美元曾跌歷史新低，迫近1算，報約1.035，兌港元近迫近8算，曾僅見8.1417，為1977年底以來最弱，近見已重返9算以上至約9.5。

新經濟股鬥掟貨 騰訊派完京東派美團 2022年是新經濟股被大拋售的一年，除了長情股東減持，亦有科企互相掟貨，甚至有禁售完結即狠沽的慘況。騰訊控股(700)今年3月完成分派京東集團(9618)後食髓知味，11月中再宣布分派美團(3690)作特別股息；不過在其大手減磅的同時，亦在今年中起被南非大股東Naspers有序減持。另外，比亞迪(1211)在第三季未起遭巴菲特旗下的投資旗艦巴郡「擠牙膏」式減持，為入股14年來首次減持。論到最慘情，是去年底掛牌的商湯(020)在6月底禁售期完結即遭上市前股東無情拋售，單日勁瀉47%，翌日再跌近19%。

幣圈風暴 FTX 破產 虛幣急跌 幣圈今年驚濤駭浪，加密貨幣交易所連環爆煲，而虛擬貨幣價格顯著下挫，由一篇報道引爆對沖基金Alameda Research被指大量資產和抵押品皆是同系加FTX所發行的代幣FTT，市場恐FTT出現流動性問題，甚至憂慮如LUNA事件，一度出現用戶擠提，最後。而一度是全球第四大穩定幣與美元掛鈎的TerraUSD(UST)，與美元脫鈎，單日急瀉同時連同與UST掛鈎的LUNA亦急挫八成。加密貨幣交易所FTX最終因擠提而宣布破產，創辦人「薯條哥」 Sam Bankman-Fried不但身家清零，亦被引渡到美國受審。連帶日本軟庫旗下的願景基金(Vision Fund)、紅杉資本、及新加坡主權基金淡馬錫(Temasek)均表示投資FTX全部撇帳。 而虛擬貨幣亦走低，比特幣僅餘約16,700美元，由高位68,990美元，累瀉64%，今年亦累瀉逾64%；以太幣現水平約1,189美元計，今年累挫近七。

內房連環船 燒至「示範民企」 由中國恒大集團(3333)在2020年引爆的內房債務危機，一直縈繞至2022年，由早期只波及高負債同業，發展至今年尾牽連優質房企。今年8月被中央點名的6間「示範民企」，在末季有3間陷風波，當中旭輝控股(884)10月傳出債務違約；龍湖集團(960)8月曾傳票據逾期，創辦人吳亞軍在11月宣布退休時，更引發股價閃崩；藍籌碧桂園(2007)亦被大行點名為下一個旭輝，引發股價大瀉。不過隨內地放寬封控，中央對內房的支持亦加強，板塊表現由地獄折返人間，惟業界卻趁機抽水或「賣仔」減持物管股，令市場信心仍薄弱。

特首李家超在「國際金融領袖投資峰會」上宣示「Hong Kong is back」。(資料圖片)

辦國際金融峰會 挽國際投資者信心 新冠肺炎爆發近3年，及至今年外資撤退、人才流失、新加坡威脅的憂慮大增。本港在今年底漸漸走向「復常」之路，港府為向國際宣示復常決心，挽回外資信心，金管局於11月由舉辦「國際金融領袖投資峰會」，並破例優待出席的國際投資者「0+3」檢疫，不過在峰會舉行前，多名金融大行高層以不同理由取消行程。特首李家超在會上宣示「Hong Kong is back」，強調香港最壞時間已過，目前機會處處，呼籲國際投資者把握機會，「Go for it, get in front, not behind」。

新股集資額大削七成 再跌出全球三甲 環球市況波動，新股市場亦受打擊，令本港連續超過10年晉身全球集資額三甲內，繼2021年後，今年再度跌出三甲，預期排名第四。回顧整個2022年，截至12月16日，暫時只有78企在主板掛牌，集資額逾千億元，按年縮七成；而即使計及未上市的9企，上市數目較去年97間仍少一成，並為自2020年以來連續3年市數目減少。目前78隻新股中，首日掛牌錄升幅者只有26企或33%，首日潛水者有32隻或41%，更值得留意是，其餘20隻或26%則首日無升跌，反映市場今年對新股的興趣亦大減。 新股今年新股集資額大縮減，主要是欠缺巨無霸新股上招股，今年最大集資額為中國中免(1880)，集資約184億元；其次為天齊鋰業(9696)籌135億元，另外，包括中創新航(3931)、陽光保險(6963)及萬物雲(2602)，首5大集資額新股共籌約550億元，去年單是一隻快手科技(1024)已集資約483億元。

NFT 年初登熱潮高峰 下半年極速退燒 非同質化代幣(non-fungible token，NFT)早在2014年誕生，2021年在大眾擴散，及至今年初更掀起熱潮高峰，由金融界跳出不同行業都湊熱鬧，惟在高峰過後熱潮亦迅速冷卻。例如YouTube頻道「試當真」今年4月推出一張4,800元的NFT，賺逾千萬元；譚仔國際(2217)在5月推出慈善NFT項目；虛擬銀行livi bank今年6月趁兩周年紀念亦推出NFT贈客戶。不過這股熱潮在下半年極速退燒，全球最大NFT市場平台OpenSea在7月宣布裁員，有數據指11月的NFT交易額不足4億美元，為今年最低紀錄。