2022十大財經回顧

辦國際金融峰會 挽國際投資者信心

新冠肺炎爆發近3年,及至今年外資撤退、人才流失、新加坡威脅的憂慮大增。本港在今年底漸漸走向「復常」之路,港府為向國際宣示復常決心,挽回外資信心,金管局於11月由舉辦「國際金融領袖投資峰會」,並破例優待出席的國際投資者「0+3」檢疫,不過在峰會舉行前,多名金融大行高層以不同理由取消行程。特首李家超在會上宣示「Hong Kong is back」,強調香港最壞時間已過,目前機會處處,呼籲國際投資者把握機會,「Go for it, get in front, not behind」。