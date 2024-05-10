2024巴黎奧運丨「中銀人壽第六屆亞洲彈網錦標賽2024」在港揭幕 亞洲彈網精英雲集爭奪奧運賽資格

「中銀人壽第六屆亞洲彈網錦標賽2024」(簡稱：亞錦賽)是日舉行開幕禮暨記者會，為一連兩天雲集120名亞洲彈網運動員的賽事揭幕。今次亞錦賽由中銀集團人壽保險有限公司(中銀人壽)冠名贊助、中國香港體操總會主辦，文化體育及旅遊局藝術及體育發展基金資助，並獲國際體操聯盟(FIG)與亞洲體操聯會(AGU)授權。中銀人壽致力促進本港體育運動發展，透過亞錦賽為香港青年運動員創造更多發展機會，並藉賽事期間的社區彈網體驗活動，增加大眾對彈網運動的認識。



開幕禮上中銀人壽執行總裁鄧子平分享，「巴黎奧運即將在今年7月舉行，中銀人壽很高興與中國香港體操總會攜手為香港市民呈獻亞錦賽這個奧運的資格賽，為本港及亞洲區內彈網運動員提供競技和切磋的機會，也將彈網運動的熱潮和樂趣帶給廣大市民。」



主辦機構代表中國香港體操總會會長霍啟剛太平紳士認為賽事不僅是彈網運動的盛會，更是加強亞洲地區彈網運動交流與合作的重要平台。「各位運動員將在這裡展現技術和才華，同時也將通過與來自亞洲各地的優秀選手競爭，共同提高彈網運動的水準和品質。」他按示這次亞洲彈網錦標賽的舉辦，再次彰顯中國香港在國際體壇的地位和實力。



「中銀人壽第六屆亞洲彈網錦標賽2024」首度於中國香港隆重舉行，並於本周末(5月11及12日)一連兩天假荃灣體育館進行。亞錦賽雲集來自12個亞洲國家及地區，共120名彈網精英在港競技，兼爭奪今屆巴黎奧運會的參賽資格。市民大眾除了有機會近距離一睹各亞洲彈網精英和亞運會的冠、亞、季軍選手的精彩比賽，更可以在現場支持代表中國香港彈網隊出戰的運動員。



「中銀人壽第六屆亞洲彈網錦標賽2024」決賽及頒獎典禮，將於5月12日下午3時半至4時半，假荃灣體育館舉行。



大會亦特別在荃灣廣場設置了夢之樂園充氣彈床及彈網體驗活動，讓一家大小到場親身體驗「全城彈起」的彈網樂趣，同時為亞錦賽盛事打氣。