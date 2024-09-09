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財經
2024-09-09 10:56:00

7-11母企｜Circle K「唔死心」仍想收購　傳擬進行敵意收購

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7-11母企｜Circle K「唔死心」仍想收購　傳擬進行敵意收購

7-11母企｜Circle K「唔死心」仍想收購　傳擬進行敵意收購

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7-Eleven（7-11）日本母企「Seven & i」在9月6日公布，拒絕Circle K加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）的收購方案，因認為「出價過低」，而且充滿監管風險。ACT對「Seven & i」拒絕「友好收購」討論感到失望，但指仍繼續有意收購Seven i，而早前《彭博》報道，ACT更不排除「敵意收購」，即直接向股東提出收購要約。

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OK便利店的加拿大母公司ACT最新致函7-11日本母企「Seven & i」，表示拒絕「友好收購」討論感到失望，但ACT仍繼續有意收購，並相信交易能夠提升公司價值，並能解決監管障礙。

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ACT又指，已為今次交易獲得足夠融資，兩者合併後將會分拆業務，以獲得監管部問批准。聲明又提到，相信在共同努力下，雙方能夠達成交易。早前彭博報道，ACT不排除「敵意收購」，即直接向股東提出收購要約。

OK便利店母企之前提出386億美元收購7-11母企

ACT之前提出以現金收購「Seven & i」所有股票，每股價格14.86美元，總額約386億美元（5.5萬億日圓）。「Seven & i」上周表示，ACT提出的收購價過低，未有適當評估7-11的企業價值，且存在監管風險。不過，公司對進一步協商持開放態度，若收購價提高會再考慮。

目前7-11在全球擁有超過8.5萬家商店，而ACT則擁有超過1.7萬家商店。而ACT早前提出以每股14.86美元收購，涉資近390億美元。若成功，將為日本公司有史以來最大的外國收購個案。

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