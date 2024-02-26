BIZ勝派丨連續5年市佔第一 中銀香港按揭 線上線下無縫體驗 「專‧為每一個家」

中銀香港個人數字金融產品部副總經理劉寶萍

俗語有云：「先安居，才樂業。」，可見置業乃人生大事。要實現置業夢，搵個按揭好拍檔亦非常重要。連續5年本地按揭市場市佔第一*的中銀香港，深明大家於人生各階段的置業需要，了解客戶對選擇合適的按揭方案難免有疑問，故透過線上線下全方位無縫按揭體驗，包括利用全港首創一站式的線上置業平台「置業專家」App，並結合線下按揭顧問的專業諮詢服務，助客戶輕鬆實現置業夢。中銀香港透過邀請6位真實客戶，由置業新手、專業用家到星級客戶Patrick Sir，現身說法分享他們置業旅程的經歷和心聲，藉此展現中銀香港按揭專業、可靠及數碼化嶄新的服務特色。

星級用家Patrick Sir :「置業專家」App

助我捉緊樓市走勢 為家人建立安樂窩 投身教育事業，亦是人氣電視節目主持，深受大小朋友歡迎的Patrick Sir(林溥來)，私下是一位好丈夫、好爸爸，更為一家三口編織最好的安樂窩，他一直選用中銀香港按揭來實踐他的置業夢。作為星級用家的Patrick Sir坦言，買樓和申請按揭都有不少事項需要留意，「置業專家」App備有豐富的置業貼士；特別是置業本身為較長遠的投資計劃，所以App入面提供一系列實用預算工具，幫助大家計算置業成本和最高負擔能力等，做好置業規劃。「App內更有最新一手或二手樓盤資訊、不同的按揭方案、最新按揭優惠等；置業資訊更覆蓋至大灣區，方便不同買家需要。」他又特別推薦「即時搵樓」與「即時估價」服務，更可為心水樓盤設置「到價提示」，當心水樓盤到達心水價位時，就可以把握入市機遇。再者，由遞交按揭申請至上載文件，全程App內辦妥，「申請後，專業的按揭顧問會致電跟進，當有批核結果，更第一時間通知我，非常貼心！」他認為中銀香港按揭服務相當專業，線上線下無縫陪伴他完成整個置業旅程。

來港高端人才華先生：專員體貼服務 加快融入香港生活 透過「輸入內地人才計劃」跟太太一起來港的華先生，在港人生路不熟，但幸運的他在一個置業講座上認識中銀香港按揭顧問何先生。何先生以流利普通話與他分享很多買樓、申請按揭與稅務安排等事項，助他成功上車建立新生活；更貼心向他介紹中銀香港的發薪、信用卡及日常支付等其他銀行服務，非常實用。華先生認為中銀香港是可靠的夥伴，加快他們融入香港新生活，發展新事業。

首置按揭客戶鍾小姐：「置業專家」App備豐富置業貼士

買樓化「煩」為簡 去年成功首置上車的鍾小姐，直言對置業流程一竅不通，需要做好多資料搜集，例如比較不同銀行的按揭計劃等。幸好她選用中銀香港「置業專家」App，為她解決首置新手常有的煩惱。App內提供買樓流程和貼士、樓盤資料及免費估價等資訊，又有按揭計算機讓她做好預算；「到價提示」功能更讓她標記了幾個心水樓盤，緊貼樓價走勢，最終成功上車。

居屋按揭客戶梁太：中銀香港按揭專員專業又貼心 梁太是抽中心水居屋的幸運兒，她表示不熟悉置業和按揭手續，加上平日工作繁忙，沒辦法抽空到銀行了解。幸好她認識了中銀香港按揭專員陳小姐，詳細的講解申請流程細節，更專程到她的公司協助填寫申請表兼幫助遞交；當成功申請後，又親自致電通知。她認為坊間銀行按揭優惠大同小異，特別欣賞中銀香港靈活安排諮詢時間及地方，熱心周詳，令她決心選擇他們的服務。

考慮灣區置業客戶Ricky：提供一站式的灣區置業服務及配套安排 除了本地置業客戶外，近年愈來愈多人選擇於大灣區買樓居住。Ricky參加過大灣區樓盤導賞團，並表示有興趣於當地置業。他明白到中港兩地買樓和按揭流程各有不同，然而中銀香港按揭專員能夠客觀地分析兩地按揭的差異，又講解支付樓款的不同方法，非常專業。再者，中銀香港「置業易」為香港客戶提供大灣區跨境貸款服務，覆蓋大灣區9大城市多個優質樓盤。「讓我計劃大灣區置業，可以享受到一條龍的服務，更安心，更自在。」

支持環保的按揭客戶陳博士：無紙化申請流程 更符合可持續發展 擁有豐富置業經驗的陳博士，是中銀香港的長期客戶。支持環保的他，在最近一次按揭申請就選用了「置業專家」App處理，由提交申請和上載文件均於線上處理，亦可隨時在App查詢審批進度。此外，他更申請電子月結單，全程無紙化，相當環保。中銀香港一直致力推動可持續發展，未來會繼續支持及選用他們的服務。