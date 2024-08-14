ESG大趨勢系列｜倡三角度兩心態看待可持續金融 投委會：ESG投資不需要犧牲回報

除了鞏固國際金融中心地位，香港近年亦積極拓展國際綠色科技及金融中心。在這條跑道上，蓬勃、多元及創新的ESG(環境、社會及管治)金融產品當然不可或缺，然而教育投資者認識並進入這個新興領域，從而建立健康市場，同樣至關重要。投資者及理財教育委員會總經理李婉秋接受本報訪問時指，部分投資者一直誤解，以為若要兼顧環境及管治，就需要pay a premium(支付溢價)，「有錯覺要犧牲某啲回報先有呢啲效益，其實ESG投資唔需要犧牲回報，回報同環保係可以並存。」她並建議散戶以三個角度及兩個心態看待可持續金融領域，建立正確ESG投資態度。 記者：林靜 攝影：林俊源 李婉秋形容香港「有金山銀山，亦有綠水青山」，是發展ESG的理想地方，關鍵是如何把握優勢。投委會自2018年已起著手於可持續及ESG投資教育工作，她認為散戶要抱住兩大心態進入相關市場，分別為「做多啲功課」及「放長遠眼光」，指出不但要加深對產品的認識，亦不可只關注產品一兩年的財務回報，應同時考慮其可持續發展能力及社會責任。

細閱銷售文件 參考指數評級 目前香港最大規模且最為散戶熟悉的可持續投資，毫無懸念為政府發行的綠色零售債券，其次還有逾220隻證監會認可的ESG基金，以及8隻ESG相關主題的ETF(指數買賣基金)。李婉秋認為，由於以上三大本地主流的ESG投資產品均涉及政府及監管機構的認可，令投資者要做的功課變得相對簡單；當中基金及ETF與傳統產品一樣，可根據銷售文件及發行章程尋找適合個人投資需要及對ESG期望的產品，同時比較管理費及手續費差距。至於綠債不只超購倍數及分派手數，零戶亦可根據政府網站公布的「綠色債券框架」及「綠色債券報告」，一覽債券資金實質投資的項目，當中包括綠在灣仔、O．Park1、I．Park1、多個政府部門建築及醫院相關項目，「你會發現原來投資綠債，等於有份幫手起啟德新醫院」。 至於投資者的個別揀股策略，她建議可參考企業的ESG評級，較輕鬆方法是按指數公司推出的ESG指數評級揀股，如恒指ESG指數是透過香港品質保證局(HKQAA)的評級結果調整股份權重，企業ESG分數愈高，權重則愈大。另一個直接方法是參考企業每年發表的ESG報告，雖然不同機構的披露方法或程度均不同，但最重要是報告有否定期更新並具透明度，而基本資料如碳排放及能源使用、員工多元、董事會結構及反腐措施等，已具一定參考價值。

非投資類別 而是重要投資指標 另一方面，李婉秋認為投資者應以三大角度看待ESG投資。第一，ESG不是一般投資類別，而是近年一個重要投資指標，「即係唔係有無投資需要，而係大家都睇住呢個指標嚟做，資金流向低碳、可持續發展，同埋可能抵禦氣候變化嘅投資計劃」。第二，除了財務風險，還要兼顧ESG才可全面掌握投資風險，例如世界各地正陸續在碳排放上添加成本，意味是直接影響企業盈利及長遠發展。以此延伸出的第三個角度，就是ESG投資不代表要犧牲回報，反而有助管理風險，並被廣泛認為一個可影響投資回報的風險管理因素。 關連企業財務 利長遠盈利發展 市場或仍有聲音質疑，ESG投資是新概念，沒有足夠可追溯的數據支持其回報較傳統投資佳。李婉秋則指，事實上近年有數項研究顯示ESG投資回報不遜傳統投資，某些情況下更具有優勢，如摩根士丹利有報告指ESG戰略基金與傳統基金在2014至2018年的回報相當，而在市場波動時，前者表現更見穩定；晨星在2020年的全球分析顯示，七成ESG基金的10年回報超越傳統基金；哈佛商學院亦有研究指，高ESG評分的企業，股價與盈利增長較強勁。 她又指，不少投資者將ESG視作非財務因素，實質其與企業財務有緊密關連，主要由於政策或法例可直接影響公司盈利及長遠發展，即有利企業增加市場份額及創造長遠投資價值，「如果行得ESG，就會有政策支持，自然得到好多投資者偏好。」

年輕人教育關鍵 冀理念融入課程 ESG投資是未來，相關教育工作的重要目標群組是年輕人。李婉秋指，引領年輕人進入相關領域不是單單讓他們學會如何揀選產品及作出正確決定，背後意義還包括把理念扎根在這班未來社會主人翁身上，將來他們在領導或決策時，會自然地將ESG納入考慮，「呢班後生仔大咗可能就係基金經理或者老闆，如果佢哋管治或投資上支持ESG，對長遠發展好重要。」 調查：年輕人ESG認知高 投資行動低 事實上，投委會2023年的調查發現，年輕人對ESG有較高認知及興趣，但行動力卻最低，當中高達71%18至29歲年輕人指對綠色及可持續金融有認識，較整體的61%高；惟有投資相關範疇的年輕人只有6%，較整體11%少；不過未來12個月有興趣投資的年輕人有14%，較整體12%高。李婉秋相信，數據反映年輕人未來投資興趣較高，是樂觀及健康的好現象。 她又對教育局在公民與社會發展科中加入財理教育表示歡迎，又指投委會積極與教育局聯絡，希望可再加入ESG理念在課程之中，從小灌輸孩子相關知識。