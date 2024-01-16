ESG大趨勢系列｜全球能源轉型提速 勢擺脫化石燃料 煤氣楊松坤：做好轉危為機準備

上月舉行的第28屆聯合國氣候峰會(COP28)首次提出要擺脫化石燃料，有分析形容為化石燃料時代「開始終結」。面對全球加速能源轉型大趨勢，屹立香港162年的中華煤氣(003)稱已有計劃應對。煤氣企業環境、社會及管治(ESG)總監兼企業事務總監楊松坤表示，集團去年重組及擴大環保工作委員會，將ESG的工作滲透各部門，同時積極鋪路及試驗新能源業務，並相信ESG除了成本付出，亦有「轉危為機」的商機，「我哋唔會因為一樣嘢殺到埋嚟就驚，覺得成盤生意無咗，而係諗下有咩辦法去適應、去轉變。」 記者：林靜 攝影：林靄怡

去年擴大ESG工作小組 設KPI及奬勵 楊松坤接受本報訪問時稱，煤氣去年將集團有20年歷史的12個環保工作小組重組成16個，當中主要新納入審計、人力資產及秘書等部門主管，由以往側重於E(環境)，變成並重S(社會)及G(管治)的發展，各小組並設有KPI(關鍵績效指標)及獎勵計劃，互相定期檢閱及追蹤。他指，由於牽涉集團上下多個部門的主管，重組後更有利ESG方面的資源調配、協調溝通及政策落實，令相關發展已不再局限於某部門某單位的責任，「大家都係兄弟班，唔會淨係一個部門威晒。」 煤氣公司在成立初期以煤發電，發展至六十年代改用重油，及後再轉用輕油，2006年起引入天然氣。集團今日生產的煤氣有約60%來自天然氣、39%來自石腦油，1%來自堆填區沼氣。楊松坤強調，集團一直致力從源頭將生產過程的碳排放減低，目前香港因煤氣生產而排放的溫室氣體，僅佔香港總排放量約1%。不過天然氣的「原罪」是其始終屬於化石燃料，集團的升級路仍有一段路程要走，「如果有一日大家好憎化石能源，就算你幾乾淨都憎，聽到已經憎，咁點呢？其實我哋都諗咗。」他指，煤氣的長遠目標是在2035年將範疇一(Scope 1)排放佔香港總排放比例減至接近0%，並陸續試驗更多氫能項目。

信氫能成本可降 集團的綠色能源發展從多方面走，如早年已在內地開始光伏業務，拓展零碳智慧園區，2022年底相關項目數量已有12個。同時，市場預期港府今年會出台氫能發展的路線圖，企業的氫能進度因而受關注，而煤氣的大埔廠房已設有煤氣管網抽取氫氣系統。楊松坤指，集團目前的兩大重點項目正積極推進，包括在板式網球公司的西貢場地，試驗提取氫氣發電用於電動車充電；另外亦與城巴合作，在港島車廠興建加氫站，供電予其氫燃料電池雙層巴士試驗項目，並透露前者會在今年首季開展第一期試驗。不過，由於提取氫能涉及一定成本，目前各能源公司的商用前提都是「經濟上可行」，意即「技術上有，但價錢係咪大家可承受呢？」楊松坤則有信心價格問題長遠可解決，「時代會進步，正如今日光伏板嘅價格只係10年前嘅十分一。」 以沼氣蒸氣助企業減排 創商機 而所謂的「轉危為機」，亦包括主動出擊。楊松坤認為，ESG對企業而言不是單純的成本投入，還涉及商機，除了早年為大埔雅麗氏何妙齡拿打素醫院供應沼氣作「熱電聯供」外，集團去年中起亦將大埔廠房的蒸氣餘熱供應予毗鄰的美心食品廠，作為大型抽濕機的運作電力。他指兩項目均在「天時地利人和」的條件配合下才可成就，可在協助合作企業減排的同時，亦為煤氣創造收入，是成功把ESG概念轉為商機的例子。 楊松坤總結指，ESG「要玩到出神入化，好多嘢可以玩」，關鍵是要有跳出框架的思維，不要局限於某一人某一部門某一項目，「要全公司一齊做，甚至拉埋啲客一齊做，咁先過癮。」