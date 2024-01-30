ESG大趨勢系列｜年斥最少4億提升物業設備 香港置地引AI減排 冀領同業齊行

在香港中環坐擁12座物業共涉45萬方米的香港置地，在推行可持續發展方面是業界先行者之一，多年以來不斷為旗下物業升級及翻新，近年引入人工智能(AI)及大數據分析(Big Data Analytics)，冀達致更好減排及進一步提高能源效益。香港置地投資者關係及企業可持續發展部主管林可立說，未來希望進一步集合業界，聯繫租戶及社區共同推動可持續發展。

負責有關事宜是香港置地(物業管理)技術服務部董事及主管楊漢忠說，他職責就是為物業運作和保養，包括綠色建築管理、處理綠色建築資訊如減費、減排等。「(集團)已有可持續發展基因(DNA)」，他稱「不是近年當人人都講ESG時我哋才做，而係很早以前已開始」，例如八十年代初期，交易廣場率先採用雙層玻璃窗設計；另是第一代採用海水冷卻系統等，並在2010年透過管理系統整合並設立中央控制中心，以控制物業「風火水電」、節能及減廢。

林可立接受本報訪問時指，「若你在3、4年前講ESG(環境、社會和企業管治)或Green(綠色)，市場反應一般，近兩年對可持續發展認知度、興趣及比重持續提升，現有很多專門探討可持續發展的會議」。而置地早於政府提出於2050 年前實現碳中和之前已做了不少預備及工作，他說集團每年斥5,000萬美元至1億美元(約3.9億至7.8億港元)為旗下物業持續進行翻新及提升設備。並指在旗下物業安裝逾800塊太陽能板，單以港島區計是安裝太陽能板第二大容量企業，以商業樓宇計則第一，令產電率進一步提高。

收集大數據改善物業運作

另外，他指數年前引入物聯網感應器，近年則透過AI、大數據等新科技進一步提升能源效益，透過收集數據更容易改善及處理物業運作遇到的問題。AI如何融入物管及提升節能，楊漢忠舉例說，「AI是模擬學習運作如洗衫掃地，點樣先叫乾淨啲，學習完收集咗數據，跟住教機器點運作會好啲」。又如當AI發現風機「神神哋、行慢咗、唔妥或噪音大咗，圖表顯示唔妥，大家就可以take action(採取行動)即時去處理或維修」，當靠人手發現原來部機已壞了一段時間，已浪費電力及電費。他說科技是不斷進步，AI和機器學習(MACHINE LEARNING，ML)現在是大勢所趨，其他發展商及服務供應商都朝這方面發展。楊漢忠說集團10年前已經用BMS(樓宇管理系統)整合數據，「因為AI是需要大量數據，透過數據分析，便可知道究竟冷氣要幾高或幾低」，同時對集團整體運作、服務及減排三方面都得益。

林可立續指，如旗下租戶及員工可透過手機應用程式調校冷氣度數，系統收集客戶對溫度舒適度數據，「如外面氣溫高達35度，(客戶)趕著返工身水身汗，(系統)8點半先預冷，到某個時段溫度逐步回升，從而達致省電效果。」除冷氣外，其他如光、水、風機，甚至清潔都可用同一概念及模式運作，「又或者發現有人不斷㩒制(App)，究竟冷氣出現故障定點，在客戶致電要求處理前便可先發現問題並及時處理」，他說客戶現在對服務要求數量已削六成。

林可立認為業界要推動可持續發展，仍面對不少挑戰，常說如範圍一和範圍二，即是絕對溫室氣體排放(用電、減輕對環境的影響等)，而範圍三包括價值鏈上下游活動的碳排放，集團將發表一份報告講述有關事宜，實是一項極大困難，亦都是雞及蛋問題，「如想用一些環保建築材料，究竟點樣選擇呢，咩叫環保，物業在香港能不能用？」由於範圍三仍面對不少聲音及意見，指引是甚麼等等問題，現時不是太多人知道怎樣去計算，但他說：「出報告是一件事，如何計算、如何減排都是一個學問」，並將以集團在內地或東南亞物業嘗試用多些綠色，以計算是否真的做到減排及成本等。

人才缺乏靠公司內部培養

現時香港或業界推行可持續發展仍面對不少挑戰，林可立說很多規例或最佳實踐仍在推行，如港交所(388)原定今年推ESG框架下的氣候信息披露，已延遲至明年，「相信還有很多事情大家都未準備好」。另外，市場亦變得太快，之前還是氣候相關財務揭露(TCFD)，現已變為國際可持續準則理事會(ISSB)引領相關工作。此外，不同行業如飲食業、超市所面對問題及最佳實踐亦不同，作為發展商關注建築物料是否環保，現普遍循科學基礎減碳目標(SBTs)或淨零排放方向邁進，「其實這不是政府規則要求，亦冇條例要求我哋要做或逼同業去做，而是業界對ESG這件事take it serious(認真對待)」。另外，當然是人才缺乏問題，「全世界、全行都唔夠，不同行業的資格又不同，金融呀、銀行呀、工程界等」，現惟有靠公司內部培養。

成立房產科技聯盟共享資訊

林可立說，置地及信和置業(083)成立香港房地產科技聯盟推動房地產科技發展，及分享行業資訊及共享訊息，要減排推動ESG沒輸贏，政府致力於2050年前實現碳中和，「業界裡面得你一個做得再好，其實是沒意思，不是全部人做已沒有用，何況環保本身沒有分贏同輸」，未來將持續與政府、業界、租戶及持份者各方繼續溝通，冀互相配合一同推動可持續發展。許漢忠補充說，科技日新月異，單靠一人之力研發成效有限，要做到具規模效益，發展商一齊參與，交換及交流新科技經驗，「大家一齊推動，發展亦可以快一些」。