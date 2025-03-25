ESG大趨勢系列 | 拓可持續發展 助租金收入錄4億溢價 太古地產去年ESG豐收 登地產界世一

對於太古地產(1972)的ESG(環境、社會及管治)發展而言，2024年是豐收的一年，除了太古坊正式完成重建、多項指標提早達標外，更首次登上道瓊斯可持續發展世界指數中地產管理及發展業界中的第一名，認證集團的可持續工作在全球同業中位列「世一」。太古地產可持續發展總監何浩賢指，雖然「世一」的目標提早6年達標，但不代表集團會停步，並已積極籌謀下一個10年的計劃，當中在環境範疇以外，會尤其加強社會領域的支援。他又透露，按集團內部配合專業研究的評估，多年在ESG上的努力下，估計2023年創造出約4.21億元的租金溢價，為首次將可持續發展的實際價值量化，未來甚至有計劃量度在社區投資上帶來的經濟價值。 記者：林靜 攝影：吳康琦 至於4.21億元溢價的量度根據，何浩賢表示，愈來愈多業界相關報告均指出，租戶願意為ESG而多付出7%至10%的租金溢價，同時可提高租戶續租意欲，有助挽留租客，集團再配合國際及本地市場數據，以及租務部同事與精算顧問的綜合判斷，按去年香港辦公室租金收入計算出相關溢價，「呢個數據仲有待市場去比較，但目前唔係好多人講到，我哋就盡咗專業去嘗試計算，亦發表喺可持續報告度。」而按太古地產去年業績，全年辦公室租金收入錄54.88億元。

逾半租戶承諾合作減排 太古地產與辦公室租戶之間的可持續發展合作，主要體現在「環境績效約章」(GPP)，目前約53%的租戶已簽署約章承諾合作，已超出早前訂立2025年50%租戶參與的目標。計劃主要以「綠色租約」為框架，在租約中加入節能減排的條文，由裝修辦公室開始已提供設計上的指引，並在辦公室正式運作後提供智能設備以量度可持續發展的數據，實時發放平台供所有租戶作分析及比較。 何浩賢透露，GPP計劃主要在太古坊、太古廣場及東薈城的辦公室推行，累計有120個租戶參加，涉及超過450萬方呎的辦公室樓面，可見計劃受歡迎程度，「我哋租務部同事而家唔使同啲客講我哋啲樓幾靚、幾抵租，而係話我哋點樣幫租戶實踐可持續發展目標，點樣幫佢哋減排節能。」 可持續裝修擴展至零售店 除了辦公室，太古地產正逐步將計劃擴展至零售租戶，去年底與LVMH集團建立戰略合作夥伴關係，合力提升旗下品牌在中港的零售店舖、辦公室及餐飲門店的ESG表現，包括將可持續的裝修指引納入其零售店。何浩賢指，當中難度在於辦公室注重功能性為主，但零售店舖由於對外開放，設計同時牽涉美感，尤其奢品牌更加有追求，集團會給予如何在可持續發展與美學之間取得平衡的意見。



多個減排指標提早達標 在與租戶的多年合作下，太古地產的範疇一(Scope 1)與範疇二(Scope 2)減排達標情況遠超出預期。太古地產的總體ESG目標是2050年實現淨零排放，中期目標是以2019年為基線，及至2025年減少碳排放23%，2030年減排46%，惟及至2024年底已實現減排40%。至於租戶層面，集團目標是租戶每方米的平均碳排放於2030年累減28%，惟及至2023年底已減排40%，已大幅超出目標。何浩賢指，目前距離2030年仍有6年時間，「希望可以做得更多」；而集團目前正研究新減排目標，希望可盡快公布。 至於範疇三(Scope 3)由於涉及上游供應商，目前仍需時間實現目標。何浩賢表示，太古地產的目標是2030年前每方米的新建築隱含碳減少25%，而在太古城二期落成後，及至去年底已減少約18%，與目標仍有7個百分點距離，因此未來的新建建築物會持續加強低碳建材的使用，包括使用低碳混凝土及低碳鋼筋。雖然目前低碳鋼材的定義及供應仍未穩定，且成本較一般鋼材高，但何浩賢指科技進步迅速，有信心25%目標可達成。

小葵花鳳頭鸚鵡

白頸鴉

園林空間成珍稀候鳥停歇地 太古地產2014年起展開對太古坊的重建，當中除了新建兩座甲級辦公樓，亦包括興建廣闊的園林空間、公園及廣場，以及全新高架空調行人走廊，而重建計劃至去年底正式宣布完成。集團去年與嘉道理農場暨植物園合作，展開為期1年的生物多樣性基線研究，發現太古坊可作為珍稀候鳥的遷飛停歇地。 何浩賢指，集團在太古坊的園林空間佔地約7萬方呎，並落力打造生物多樣性，種植的樹木種類多達260種，當中超過20%為本地原生品種，以迎合本地生物的特性。在管理上，集團盡量不會過度修剪植物，以在市區中創造形態更接近大自然的空間，加上「通風走廊」及水池形成的水體吸熱效果，有助提升額外27%的熱舒適度。 太古坊發現全球漸危白頸鴉 而集團於東薈城、太古城中心、太古廣場及太古坊這4個香港物業組合的秋冬季度植物調查中，記錄到兩個具有全球保育價值的物種，分別是在太古廣場棲息的全球極度瀕危小葵花鳳頭鸚鵡，及在太古坊發現的全球漸危的白頸鴉。冬季調查亦記錄了兩種不常見的候鳥，包括在太古坊發現的橙頭地鶇和東薈城發現的烏鶲。而太古城中心的夏季調查中，亦發現晚間樹上睡覺的珠頸斑鳩數量比白天觀察到的總數還要多，顯示以模仿自然植被為設計理念的花園，可吸引各式各樣的野生動物。