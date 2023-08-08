ESG系列｜當ESG變成金融業DNA…… 綠領供不應求 CFA協會：港人進修熱情冠全球

要數過去兩年爆炸式增加的崗位，ESG(環境、社會與管治)相關職能肯定榜上有名，今年初就有調查指其為本港五天短缺技能之一，內地更指ESG人才跳槽加薪幅度可高達40%。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，協會在兩年前起在港提供ESG投資資格證書課程，本港報讀人數在去年下半年明顯攀高，累積已逾5,500人，為全球最多。她認為，金融業幾乎每個崗位都見到ESG的剛需，短期人才需求仍遠大於供給，「ESG已經喺個DNA入面，幾乎每個崗位嘅客戶、對口單位都期望你對呢方面有一定知識！」記者：林靜 攝影：蘇文傑

披露要求日增 港府推培訓資助

香港金融業近年推動ESG的步代非常快速，按港交所(388)規定，上市公司自2022年起開始的財政年度，須在刊發年報的同時刊發ESG報告；及至近月再刊發諮詢並提出要求ESG報告符合「國際可持續發展準則委員會」(ISSB)，為亞洲首個地區提出。目前香港上市公司數目已超過2,600間，可以預料企業對ESG人才需求之大，事實上港府去年底已推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，以資助金融相關人士參與ESG培訓，每人最高資助1萬元，暫時37個合資格獲資助的項目中，CFA協會佔兩個，包括氣候金融及ESG投資課程。

市面上關於ESG的課程五花八門，CFA協會指，其課程主要專注投資應用，不設入讀門檻，除了會對環境、社會同管治三方面逐一深入分析，並會探討最新熱話，以及如何應用在投資甚至報告之上等。課程均為數碼形式進行，無論課堂及考試均以電腦登入學習系統的形式進行，建議準備時間約100至120小時。楊啟之指，雖然未有實質數據顯示擁有ESG背景有利薪酬上升，但從各大招聘平台看到不少工種均要求ESG技能，相信相關知識對職場前景有利。