ESG系列｜當ESG變成金融業DNA…… 綠領供不應求 CFA協會：港人進修熱情冠全球

要數過去兩年爆炸式增加的崗位，ESG(環境、社會與管治)相關職能肯定榜上有名，今年初就有調查指其為本港五天短缺技能之一，內地更指ESG人才跳槽加薪幅度可高達40%。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之表示，協會在兩年前起在港提供ESG投資資格證書課程，本港報讀人數在去年下半年明顯攀高，累積已逾5,500人，為全球最多。她認為，金融業幾乎每個崗位都見到ESG的剛需，短期人才需求仍遠大於供給，「ESG已經喺個DNA入面，幾乎每個崗位嘅客戶、對口單位都期望你對呢方面有一定知識！」記者：林靜 攝影：蘇文傑
披露要求日增 港府推培訓資助
香港金融業近年推動ESG的步代非常快速，按港交所(388)規定，上市公司自2022年起開始的財政年度，須在刊發年報的同時刊發ESG報告；及至近月再刊發諮詢並提出要求ESG報告符合「國際可持續發展準則委員會」(ISSB)，為亞洲首個地區提出。目前香港上市公司數目已超過2,600間，可以預料企業對ESG人才需求之大，事實上港府去年底已推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，以資助金融相關人士參與ESG培訓，每人最高資助1萬元，暫時37個合資格獲資助的項目中，CFA協會佔兩個，包括氣候金融及ESG投資課程。
市面上關於ESG的課程五花八門，CFA協會指，其課程主要專注投資應用，不設入讀門檻，除了會對環境、社會同管治三方面逐一深入分析，並會探討最新熱話，以及如何應用在投資甚至報告之上等。課程均為數碼形式進行，無論課堂及考試均以電腦登入學習系統的形式進行，建議準備時間約100至120小時。楊啟之指，雖然未有實質數據顯示擁有ESG背景有利薪酬上升，但從各大招聘平台看到不少工種均要求ESG技能，相信相關知識對職場前景有利。
兩年5500人報讀課程 合格率七成
她又表示，早在政府提出資助之前，本港報讀金融ESG課程人數已明顯暴增，至今該會全球報考人數約2.7萬人中，約兩成或5,500人為香港人，全球最多，其餘四大市場為英國、美國、新加坡及加拿大，整體合格率均約七成。港人報考冠全球，除了因為「香港人真係好鍾意讀書，無時無刻都想裝備自己」之餘，相信亦因為金融界迫切感受到ESG已滲透至每一個崗位，除了上市公司的披露要求外，保險、基金經理、投資銀行、投資者關係、研究，甚至合規相關的工作，都有需要對ESG有一定認識。以基金經理為例，在面對一個對碳排放有要求的客戶時，要知道如何入手尋找符合要求的綠色債券及股份，同時要判斷回報的可觀程度，並要識別「漂綠」(greenwashing，泛指不實或誇大宣傳其環保與永續工作的企業或組織)項目，甚至撰寫基金報告時，亦可計算出多少回報由ESG帶動等。
3060目標 碳中和路遙
不過，ESG人才需求的續航力，有一定程度取決於ESG熱潮的韌力。楊啟之稱，碳中和路仍遙遠，從巴黎協定的「1.5度警戒線」，再到中國提出「3060目標」，即二氧化碳排放在2030年前達峰值、2060年實現碳中和，都預示這並非一時三刻可完成的事情，「我哋仲有一段路要行，而且唔止係中國，好多地區、地域都一致地向呢個方向行，絕對唔係一兩年時間可以達到。」她相信，這股風潮再維持10年、甚至20年亦不足為奇。
港建框架接軌內地與國際 人才需求大
香港需要大量ESG金融人才，除了應付監管要求，亦是要配合香港成為國際綠色金融中心的決心。去年香港發行的綠色和可持續債務總額，按年增四成至805億美元(約6,279億港元)，是亞洲第一。CFA協會亞太區考試發展高級總監楊啟之認為，倘香港成功建立本地綠色分類金融框架，則可進一步發揮連接內地與世界的角色，從而逐步擴大綠色融資平台，吸納新資金。
金管局今年5月向市場發出文件諮詢，收集市場對本地綠色分類框架原型的意見，相關框架將會與內地及歐盟於去年發表的共通綠色分類目錄銜接。楊啟之對框架成事感樂觀，並指有利香港在國際融資平台發揮更大角色，「如果做到，香港融資平台就會擴大，會見到資金流入，創造好多投資機會，產業鏈就需要更多人才，包括披露、合規、融資相關的ESG人才。」