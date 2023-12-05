ESG｜萬國數據可再生能源使用比例提升至35.9%

萬國數據(9698)發表2022年度ESG報告指，可再生能源使用比例提升至35.9%；30座數據中心實現100%綠電覆蓋；以及碳排放強度降低至5.40 tCO2e/m2。該集團董事長兼首席執行官黃偉指，過去一年通過全面貫徹落實既定的ESG戰略，有效應對數據中心營運過程中的挑戰，並抓住新的機遇。堅信可持續商業實踐不僅有助於該股自身保持長期高質量成長，同時促進所在行業、整個社會以及生態環境長久健康發展。並推進2030年實現碳中和目標中再度取得顯著進展。

可再生能源總使用量達 1,811 GWh 去年可再生能源總使用量達1,811 GWh，參與可再生能源直採的數據中心數量增至18座，大幅減少碳足跡。持續深化對燃料電池、儲能、液冷、多分體氟泵系統等技術的研發應用，強化綠色設計營運，9座數據中心在去年新獲得LEED 金級認證；此外，通過完善能源管理體系、加強智能化營運。