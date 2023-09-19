FM財自 | 港股跌跌撞撞迎戰央行議息週

今個星期是超級央行議息周，包括美國聯儲局、英倫銀行及日本央行等，美聯儲將於21日凌晨出議息結果，市場聚焦主席鮑威爾在議息後的記者會上，對未來利率走向及通脹的看法。

市場普遍預期，美聯儲本周將會暫停加息，在議息前夕的上周五（0915）是9月指數期貨期權結算日，在開市時段以SQQQ結算，結算後納指在一片看漲聲中回跌並低收，在結算日下挫近年少見，且看本周是否有一些創新的節奏出現。

昨晚（0918）納指100指數先低後高，反彈23點收在15225，美股整體變動不大。

除了美國，英國和日本等多國央行本周將先後公布議息結果，市場預期周四英倫銀行將再加息0.25%，上調指標利率至5.5%，另外，估計日本央行將於周五公布維持政策利率在負0.1厘不變。

科指跌破 近 8 月份低位

港股方面今早（0919）跌破上周低位，早段最低至17832，和昨天（0918）的節奏接近，又是跌破前低位後反彈一小段。

京東（9618）持續弱勢，跌破波段新低，今天最低至117.4元，美團（3690）也跌至3個月低，最低118.70元，騰訊（0700）跌破3個月低位，最低至308.8元，拖累科指跌破4000點，最低3942，跌近8月份低位，但10時後反彈。

筆者前文已詳細指出，在失落週期時的特色，經常是假突破假跌破，在交易上勿追高追低，實況和過去歷史走勢的技術分析並不一樣，還經常相反，所以追趨勢的習慣在失落週期裡面不太適用，不出手或等待出手也是一種交易策略。