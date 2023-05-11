FM財自 | 追逐中特估概念股應量力而為

自4月21日至今超過半個月，恒指收市位介乎19,617至20,297點，相距不足700點 (或不足3.50%)，反映港股近期缺乏方向。於5月4至8日見三連升，並於5月5和8日均收高於20,000點，以及在5月8日收報20,297點，錄得逾半個月新高收市，一度令人憧憬後市有力續升。但誠如本周一 (5月8日) 發佈的市評文章標題有「關注恒指能否穩守20,000點」，以及內文的小標題有「恒指升勢中見隱憂」的字眼，便知當時筆者認為後市去向尚待觀察，畢竟恒指陰陽燭圖於5月5日見「十字星」，理解為優勢未見落入買方手上。

另應關注大市成交金額，自4月18日至今，撇除5月9日約1,221億港元，其餘十五個交易日未嘗處於1,100億元或以上，考慮到1,200億至1,500億元為健康水平，代表現屬交投偏靜的日子。至於5月9日雖見交投較活躍，卻見恒指跌近430點，亦令恒指失守20,000點收市，以及三連升止步，即早前利好的技術走勢忽然消失。現見5月9及10日二連跌，昨收19,762點，較上周三 (5月3日) 收報19,699點僅高63點，就是5月4至8日的三連升累積升幅，已近全然消化，證明以現時港股交投偏靜的狀態，恒指要企穩在20,000點之上不容易。

至於移動平均線，繼續觀察50天和250天線，前者關注會否成阻力位；後者從3月23日至今超過一個半月，只有四日恒指收低於此線，屬於不俗的支持位參考。5月10日收報19,762點較250天線處於19,705點高出不足60點，意味著今日 (5月11日) 恒指若再跌，要有失守此線收市的心理準備。倘於今明兩日也收低，後市變得不容樂觀，觀乎期內低位均在19,500點之上，故此失守此線後，19,500點會成關鍵支持位，屆時要關注大市成交額，於跌市時再度錄得逾1,200億元，代表沽壓較大，只能將支持位下移至19,000點，視為自去年12月以來港股強勢的最後防線。

瞭解中特估由來及相關股份

面對近期大市未見明確方向，資金流入表現較強勢股份，「中特估」概念成焦點，自去年11月於北京舉行的金融街論壇年會首度提出，全稱為「中國特色估值體系」，是指一些估值低、股息高，可望受惠於估值上調的股份。會上指出國家對此體系要促進市場資源配置功能更好發揮；又於2023年政府工作報告再次提出，要深化國資國企改革，提高國企核心競爭力。此概念的A股表現，近期有資金追捧，故此被視為有相同概念的港股買盤亦見急增，中資金融股是其中之一，例如在5月4日建設銀行 (0939) 升逾4.00%，成交金額約26.53億港元。

同日長期處於活躍交投的騰訊控股 (0700)，成交額約59.37億元，緊接兩個交易日則約50.80億和36.53億元；建行卻見約44.28億和56.51億元，金額一度超越騰訊。建行於三個交易日累升9.32% (5.15 → 5.63元)，而回顧2018至2022年，這五年最好表現見於2019年累升4.18%，仍遠低於上述的9.32%，證明建行股價近期見異動。然而，「中特估」概念股自身的價值，是否能在短期顯著釋放成疑，當中資金融股、電訊股和基建股均被追捧後，大家於現價進場前應考量風險承受能力為佳，避得陷入長期「捱價」守候的困局。