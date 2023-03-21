FM財自 | 金融亂局或阻加息 美股短期續震盪？

美國議息結果將於本港時間周四凌晨出爐，繼月初聯儲局主席鮑威爾放鷹後，原以為加息步伐加快勢在必行，誰料矽谷銀行(SVB)、瑞信銀行相繼出事，銀行業、甚至整個金融系統受到極大衝擊，美國會否按原定市場預期加息成未知之數，Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）更指聯儲局本周需掉頭減息0.5厘。

比特幣及黃金成資金避風港 Jason︰勿高追

外圍環境充滿不確定性，對於加息對美股後市影響，FM財自美股節目Money Trend主持兼美股資深炒家Jason籲，若聯儲局加息0.5厘，納指必定會有大幅度調整，周四前投資者最好「忍手」，即使黃金具備投資價值，現時亦不是最好入市時機，入貨後需要推高止損位，他又強調風險管理的重要性，當市況波動時，並非一定要進行撈底等操作。

資金轉向流入加密貨幣市場「避險」，比特幣本周一(20日)曾高見每枚2.85萬美元，交易量明顯上升。Jason亦不建議追入，因從技術上看，或會橫行一段時間，而且3.5萬美元為一個重大阻力位，待衝破阻力後回調會是入貨較佳時機。

Money Trend由柳俊江主持，夥拍美股資深炒家Jason，陪大家探討宏觀經濟新聞，再到實戰落場選股！上集再次估中AMD股價突破95美元，想了解更多Jason對後市有甚麼看法？即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及subscribe，支持我們繼續拍片！