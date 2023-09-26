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FM財自
2023-09-26 12:31:36

FM財自|9月實現跌破年低的預期

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股市失落週期仍在初階 （資料圖片）

股市失落週期仍在初階 （資料圖片）

上週美股連續下跌，帶動本已偏弱的港股繼續向下，上周五恒指趁著美股周四晚重挫而低開，最低在17573.8，與822日的全年低位17573.7相差不到1點，之後跟隨A股反彈，恒指重上18000點關升402點收在18057，全日高低波幅500點，成交稍增至過千億元。

筆者在月初以標題：料恒指九月將跌破八月底

上週五差1點，今天（0926）跌破了，上午時段最低至17556，跌破了822日的今年低位，同時也實現筆者前文提及的月初就是頂的預期，九月份第一個交易日：94日的恒指收市18844點，看來也實現九月份的全月高位預期，雖然9月份還有幾天才結束。

上週五的港股回升，不少分析員指出恒指呈現破腳穿頭型態？或呈雙底的分析？

但我回顧去年103日，當時恒指跌破年低最低至16907，隔天的105日大幅反彈千點：柳暗花明彈一千，當時我還以為跌完逆轉而追升，不過隨後連跌，才分段慌忙止蝕，此情此境還歷歷在目，去年105日升千點之後，連跌 6日再穿16907底，後來10月底時更跌至14597

老手找回憶，就是有些經歷隨時浮現在腦海中，而不致於在上週五追漲買入或昨天早段的炒底，反而追淡。

在上週初本來估計騰訊起碼要跌破300元一些，因為過去幾次，尤其是去年，20223月的297，及同年10月的198.6元（不復權）都是跌破整數位一些，上周五雖然未跌破300而先反彈，但今天又鄰近300邊緣，暫時估計騰訊淡倉目標在跌至291附近，若像去年10月份的節奏情況，可能還有更低的價格，所以10月份炒底必須謹慎。

失落週期仍在初階，什麼情況都可能重複 發生，交易判斷必須與眾不同及創新。

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