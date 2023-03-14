SVB接管｜滙控擬注資20億英鎊至矽銀英公司　滙控：確保業務正常運作

滙豐（005）日前宣布作價1英鎊收購矽銀英國子公司（SVB UK）後，外媒報道，滙控擬向SVB UK注資20億英鎊，報道引述該行發言人，確認注資金額，又表示確保業務正常運作。滙控現挫5.41%。

發言人：確保業務正常運作

行政總裁祈耀年及英國滙豐（HSBC UK）行政總裁斯圖爾特昨日（13日）於倫敦舉行的電話會議上，向科技投資者指出，滙豐承諾向SVB UK提供數以十億英鎊資金，確保SVB UK業務可以如常運作。

英國風險投資公司LocalGlobe普遍合夥人Suzanne Ashman表示，祈耀年及Stuart在電話會議指出，SVB UK的營運方式不會有重有變化，又指出滙豐不想失去他們所買入機構的「DNA」。