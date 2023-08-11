Twitter｜馬斯克將拍賣Twitter 584件相關物品　包括建築物上藍鳥標誌

據報道指，拍賣行Heritage Global Partners表示，拍賣會將於9月12日上午7時起，為期兩天9月14日結束。X平台目前已經列出了584件拍賣品，開價均為25美元。

Twitter正式改名為「X」後，平台持有者馬斯克（Elon Musk）陸續於總部換走過往代表Twitter的藍鳥標誌。外電報道，馬斯克計劃將舊有Twitter的共584件相關物品作拍賣，包括總部建築物上的藍鳥標誌。

Twitter建築物上藍鳥標誌9月起拍賣

英國《衛報》報道，馬斯克的社交平台「X」，將在三藩市總部拍賣與舊品牌「Twitter」的相關紀念品，其中包括Twitter藍鳥形狀的木桌、超大型鳥籠、台式顯示器和白板等，及以及一些繪畫作品；目前仍掛在該公司總部的藍鳥標誌，亦被列入拍賣品清單中。

報道指，賣品中的兩幅油畫，分別是是2014年時奧斯卡頒獎典禮上，主持人Ellen Lee DeGeneres、Meryl Streep等多位明星的自拍合影；另一幅為美國前總統奧巴馬於2012年時，贏得連任後發布的照片。

Twitter廣告收入下降近50%

馬斯克早前表示，Twitter的現金流仍錄負數水平，主因是廣告收入下跌近50%，以及負債沉重；《紐約時報》先前引述一份內部報告，自今年4月1日至5月首週，Twitter在美國的廣告收入較去年同期減少59%。