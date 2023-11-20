世界盃外圍賽｜孫興民領軍抵深圳 明晚8時演中韓大戰 接機人數多過國足(有片)

世界盃亞洲區外圍賽第二圈分組賽，中國隊明日（21日）晚上8時在距離香港關口只有一小時地鐵車程的深圳龍崗大運中心體育場硬撼南韓隊，南韓坐擁孫興民、金玟哉、李剛仁3名在歐洲5大聯賽勁旅效力的球星，門票早已售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。
國足首仗反勝泰國 注下強心針
近年表現低迷的國足上輪作客2:1反勝泰國，為惡鬥南韓注下強心針，他們回國時亦獲大批球迷接機。雖然中韓有大戰氣氛，但因南韓坐擁在英超熱刺效力的前鋒孫興民，加上曾在中超北京國安效力的拜仁慕尼黑中堅金玟哉、法甲巴黎聖日耳門中場李剛仁等外流歐洲球員，備受內地球迷追捧。南韓隊早前抵達深圳寶安機場亦不少球迷守候希望索取簽名，內地傳媒人孫緯倫更表示：「目測接機人數比國足多。」
奇連士文喜出望外 吳賢揆︰本以為會被噓
對於南韓隊在中國獲得歡迎，德國名帥奇連士文喜出望外，「我感到中國亦有很多人喜歡南韓足球及球員們。」上場主場5:0擊敗新加坡一役曾被對手粗野犯規的孫興民表示，「亞洲很多球隊很用非常粗暴的犯規動作對付我們，這是一種戰術，只要我們堅持自己的打法就會獲得勝利，所以沒有必要害怕對中國。」另一國腳吳賢揆表示，「中國球迷比我想象中更喜歡南韓，我本以為會被噓。」