世界盃外圍賽｜孫興民領軍抵深圳 明晚8時演中韓大戰 接機人數多過國足(有片)

世界盃亞洲區外圍賽第二圈分組賽，中國隊明日（21日）晚上8時在距離香港關口只有一小時地鐵車程的深圳龍崗大運中心體育場硬撼南韓隊，南韓坐擁孫興民、金玟哉、李剛仁3名在歐洲5大聯賽勁旅效力的球星，門票早已售罄，並嚴格執行實名制入場，打擊黃牛票。

國足首仗反勝泰國 注下強心針

近年表現低迷的國足上輪作客2:1反勝泰國，為惡鬥南韓注下強心針，他們回國時亦獲大批球迷接機。雖然中韓有大戰氣氛，但因南韓坐擁在英超熱刺效力的前鋒孫興民，加上曾在中超北京國安效力的拜仁慕尼黑中堅金玟哉、法甲巴黎聖日耳門中場李剛仁等外流歐洲球員，備受內地球迷追捧。南韓隊早前抵達深圳寶安機場亦不少球迷守候希望索取簽名，內地傳媒人孫緯倫更表示：「目測接機人數比國足多。」