伊朗前鋒威力大 伊朗方面，現以4戰3勝1和與烏茲別克同分，但憑較佳得分球排榜首。雖然已經提早出線，但球隊今次點兵仍是精銳盡出；主力如前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）、泰尼米（Mehdi Taremi）與中場沙文高度斯（Saman Ghoddos）等都在陣中，今場強陣訪港，必不留手。