篤定出局的香港足球代表隊，在今日（6日）的世界盃外圍賽亞洲區次階段分組賽，晚上8時正會於香港大球場迎戰亞洲頂級勁旅伊朗，今場亦是港足在主帥安達臣早前宣布離職後，由暫代教頭盧斯爾帶隊的首戰。另外足總在下午宣布，原入選的孫銘謙因為在練習中受傷退出，並補選今日宣布加盟東方的林衍廷代替。
香港足球隊大軍今次因球員合約問題，多名主力未有入選，但在自由身的史堤芬彭利拿堅持披甲，加上以安永佳為首的4名中超兵都在陣中之下，期望能踢出拚勁及最佳表現，向伊朗施加最大壓力。
香港足球隊VS伊朗直播連結港台32台
保頓U18杜俊暉首入選香港足球隊
港足目前在E組4戰1和3負，僅曾於去年尾主場對土庫曼打和2:2，搶得1分，但作客伊朗則吞4蛋。現時世界排名157位的港足，對比排名20位的伊朗，實力差距明顯；更麻煩是包括梁諾恆、張憙延、顏樂楓、林衍廷、余在言及林樂勤等隊員，均因球季結束去向未明，暫未落班影響保險等問題，今場未被選上，影響不少。
當然，大軍陣內仍有安永佳、潘沛軒及應屆香港足球先生陳肇鈞等支撐，陣容仍具一定實力；而保頓U18成員杜俊暉及東方中場馬希偉亦是首度入選大軍，今場都可候命，期望能為港足帶來驚喜。此外，港隊亦得到東方教練盧比度加入教練團，望為暫代盧斯爾帶來助力。
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伊朗前鋒威力大
伊朗方面，現以4戰3勝1和與烏茲別克同分，但憑較佳得分球排榜首。雖然已經提早出線，但球隊今次點兵仍是精銳盡出；主力如前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）、泰尼米（Mehdi Taremi）與中場沙文高度斯（Saman Ghoddos）等都在陣中，今場強陣訪港，必不留手。