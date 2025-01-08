世界盃｜迪甘斯2026決賽周後退任　施丹又成熱門（更新）

法國國家隊主帥迪甘斯（Didier Deschamps），傳會在今日（8日）宣布於2026年世界盃合約期滿後，不再擔任法國隊的主帥。而他的前法國隊隊友施丹（Zinedine Zidane）亦再傳成為熱門繼任人選。

56歲的迪甘斯在2012年接手法國國家隊之後，已在任長達13年，並成功在2018年協助法國贏得世界盃冠軍，以及在2021年取得歐洲國家聯賽冠軍。他在接受法國的法國電視一台訪問表示：「在2026年將會結束。在我腦中很清楚，我以同樣的渴求和熱情，與法國隊在高水平下完成了我的任期，2026年是一個很好的時間。」據美國的ESPN報道，迪甘斯可能會在周三宣布有關消息。迪甘斯與法國的合約在明年世界盃後約滿，這預計將成迪甘斯的最後一項大賽。至於法國隊的繼任人選，曾帶領皇家馬德里贏得歐聯冠軍，以及迪甘斯的法國隊隊友施丹成為頂頭大熱。