世界盃2022︱伊朗補時連入兩球 2:0擊敗十人威爾斯

世界盃B組賽事第2輪，威爾斯對伊朗，伊朗全場圍攻下，結果在尾段多打一人下補時連入兩球，贏威爾斯2:0；威爾斯守門員軒尼詩（Wayne Hennessey）則成為今屆首位被逐的球員。另外，伊朗的正選球員在賽前奏國歌的儀式上跟唱國歌，與上仗對英格蘭前拒唱國歌的表態截然不同，惟部份人只是微微開口。全場球迷繼續在播放伊朗國歌時發出噓聲，有球迷情緒激動。。當現場奏起伊朗國歌時，傳出大量噓聲；部分伊朗球迷在奏國歌時激動落淚。

這場比場節奏明快，伊朗一開波就好有決心希望打開紀錄，攻勢如狼似虎。7分鐘，伊朗前鋒阿斯蒙（Sardar Azmoun）禁區頂試射但撻Q，皮球慢慢流向門框被接實。12分鐘，干洛羅拔斯（Connor Roberts）右路傳出中腰波，基化摩亞（Kieffer Moore）近門飛身撞射，但角度太正省中守門員彈出；他更因被對手踢中而流血。15分鐘，阿斯蒙跟哥利沙迪（Ali Gholizadeh）兩次撞牆，撕破威爾斯防線射入空門，惟VAR指哥利沙迪越位在先，入球無效。22分鐘 阿斯蒙接應隊友自由球頭鎚攻門高出。42分鐘，哈利威爾遜（Harry Wilson）禁區內偏左抽射，省中守衛笠高彈向底線。臨完半場前，伊朗中場諾奴拿希（Ahmad Nourollahi）離門30多碼把握解圍不遠抽射彈地波，但無功而還，半場雙方踢成0:0。

下半場，伊朗再次強勢攻襲威爾斯，52分鐘，阿斯蒙突破越位接應直線，單刀射中右邊門柱。輾轉哥利沙迪禁區頂左腳燙射，但又射中左邊門柱；門前阿斯蒙再補中，又被守門員撲出。73分鐘，艾沙杜拿禁希禁區頂在人縫中施射，軒尼詩僅僅單刀撲出底線。

軒尼詩領紅成轉捩點

完場前掀起高潮，83分鐘，伊朗前鋒泰尼美（Mehdi Taremi）接應長傳，快威爾斯門將軒尼詩一步挑走皮球後被對方撞跌，球證原先只罰黃牌，但經VAR提醒後到場邊重溫比賽片段，改判紅牌，軒尼詩成為今屆世界盃第一位被逐的球員。在多打一人的優勢下，伊朗終於收回成果。98分鐘，伊朗後衛謝斯米（Rouzbeh Cheshmi）遠射割草式射入遠柱，領先1:0；一不離二，101分鐘，伊朗乘威爾斯空群出擊，右邊衛拉沙爾安（Ramin Rezaeian）單刀射入成2:0，正式殺死比賽。伊朗繼沙特阿拉伯、日本後，成為今屆第3支取勝的亞洲球隊。